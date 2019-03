Tumore al cervello: Intelligenza Artificiale ne prevede la gravità grazie ad un algoritmo

By

Importante scoperta dell’Università di Padova per quanto riguarda il tumore al cervello. Il polo didattico, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Padova, ha utilizzato l’Intelligenza Artificiale per poter diagnosticare, oltre la presenza di un tumore al cervello, anche la sua gravità.

Lo studio ha dato risultati positivissimi poiché di 117 casi studiati per ben 109 è stata data e fornita la giusta diagnosi, utilizzano la IA applicandola alle risonanze magnetiche. Come detto, questa tecnica, non solo ci consente di scoprire la patologia tumorale nel cervello, ma ci fornisce la gravità esatta analizzando semplicemente le immagini diagnostiche.

La ricerca effettuata a Padova

La ricerca effettuata a Padova è stata condotta dai ricercatori del Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Padova nei reparti di Neuroradiologia e di Neurochirurgia.

Lo studio è stato effettuato esaminando 117 casi e, come detto anche in precedenza, su 109 si è individuata l’esatto stato di gravità del tumore al cervello. I pazienti presentavano tutti una diagnosi di meningioma radiologica confermata anche dagli esami istopatologici e sottoposti a asportazione chirurgica.

La durata dello screening

La durata dello screening effettuato dal polo didattico padovano è stata di tre anni durante i quali i ricercatori hanno avuto la possibilità di formulare algoritmi di rete neurale. L’Intelligenza Artificiale, inoltre, è stata in grado di riconoscere i gliomi, i tumori che si plasmano all’interno delle cellule della glia.

La ricerca è stata edita presso il Journal of Magnetic Resonance Imaging,una famossissima rivista del settore e ha conquistato il premio [email protected] 2018. Lo studio è stato condotto prima sugli animali che presentavano neoplasie celebrali e in seguito sugli umani.

Fino a prima della scoperta grazie all’Intelligenza Artificiale, per determinare la presenza di un tumore al cervello e determinarne con esattezza la gravità della malignità si utilizzava la valutazione istopatologica post-asportazione chirurgica e la speranza è che a breve si possa utilizzare la nuova tecnica ottenuta grazie all’algoritmo poiché un esame meno invasivo.