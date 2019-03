Gmail, nuovo aggiornamento Google: la funzione di programmazione email

Il noto sviluppatore di Google non smette di sorprendere. Anche l’app di posta elettronica preferita da Android si fornisce di una nuova funzione che sembra presa in prestito dagli SMS. Un nuovo aggiornamento che gli utenti di Gmail richiedevano da tempo: Google introduce la programmazione delle email. Vediamo come funziona.

Aggiornamento Gmail, come programmare le email: dettagli e tempi

Secondo quanto riportato da tecnoandroid, il colosso Google non smette di stupire in un periodo che si preannuncia ricco di novità in campo di comunicazione digitale. La famosisima app di posta elettronica, Gmail, si dota di una nuova funzione che gli utenti di tutto il web richiedevano da tempo.

Con il nuovo aggiornamento sarà possibile avere un servizio di programmazione email. Una funzionalità di scheduling che sembra presa in prestito dagli SMS e che è stata adattata anche alle email. Nello specifico si tratta di programmare l’inoltro di un messaggio per una determinata data ad una determinata ora.

Si potrà definire con precisione l’esatto momento di invio definendo giorno, ora e perfino mese ed anno. Il meccanismo è molto semplice: si scrive l’email, si programma data, ora, mese e anche anno se necessario e il server la conserva sia in locale che online recapitando il contenuto solo al momento stabilito. Finché la mail non viene inviata rimane a disposizione per ulteriori modifiche. Entro il limite di tempo da noi stabilito potremo anche eliminarla per sempre. Quanto tempo Google ha messo a disposizione per la programmazione delle email su Gmail? Addirittura 50 anni.

Gmail, la posta elettronica di Google: funzionalità e applicazioni

Gmail è un servizio gratuito di posta elettronica fornito da Google e ormai universalmente noto e diffuso. Dal 2015, lo spazio di memorizzazione fino a 15 GB è gratuito e sono disponibili piani a pagamento con un massimo di 30 TB di spazio per uso personale. Gmail offre anche il servizio mobile, per dispositivi, in più di 40 lingue per avere l’accesso alla propria casella di posta elettronica ovunque.

Gmail è anche un’app che permette di ricevere i messaggi all’istante con le notifiche push, di leggere e rispondere sia online che offline e di trovare rapidamente i messaggi grazie ad una barra di ricerca. Il sistema di posta di Google riduce inoltre le spam prima che raggiungano la Posta in arrivo. Gmail fornisce anche il supporto a più account e ad altri indirizzi – Outlook.com, Yahoo Mail o qualsiasi altro indirizzo email IMAP/POP.