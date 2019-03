Le curvy rivendicano il loro primato: oggi la femminilità è tonda

La moda curvy è una vera e propria tendenza. Le modelle, le donne più in generale, stanno cominciando a farsi sentire in tutta la loro forma abbondante. Dalla taglia 46 in poi, l’abbigliamento femminile ha guadagnato un posto speciale nel cuore di quelle donne che hanno imparato ad accettare le loro forme, facendone un vanto. Per cui la moda non poteva non adeguarsi al nuovo trend: le linee di alta moda incontrano le forme abbondanti, per un nuovo look che fa sentire speciali anche le donne formose.

Come fare shopping

Già nel secolo scorso le donne formose avevano un ruolo molto significativo. Tuttavia a livello di abbigliamento l’outfit era molti limitato, le forme venivano nascoste da abiti senza stile e informi, senza contare l’intimo poco adatto al risalto della femminilità. Lentamente poi la moda si è riempita di prototipi fisici fatti di corpi asciutti, magrissimi, senza forma, fino a sfiorare il classico “fisico anoressico “. Un colpo per le donne che continuavano a lottare invano con la bilancia, per quel filo di carme che abbonda su pancia e fianchi.

Oggi il mondo è cambiato, e le passerelle si affollano di capi d’abbigliamento alla moda che ben si adattano a quei fisici curvi e sinuosi delle donne plus size. I reggiseni taglie forti sono belli, sexy, ricamati, che nulla hanno da invidiare alla lingerie delle taglie piccoli. Dimostrazione di quanto è la linea di reggiseni di Biba Intimo che troviamo collegandosi al sito www.bibaintimo.com.

Va da sé quindi che il mondo dello shopping è cambiato, ed è diventato puro divertimento anche per le curvy. Se prima queste faticavano a trovare un negozio per taglie forti, oggi invece esistono molte valide alternative. È possibile dunque avere l’imbarazzo della scelta anche per coloro che hanno qualche chilo in più.

Dove si trovano vestiti plus size

Se la taglia 46 e 48 sono facilmente reperibili in negozio, diciamo che le prime difficoltà si incontrano dalla 50 in poi. In questi casi infatti è sempre meglio recarsi presso un negozio specializzato in taglie comode. O volendo ci si può sempre rivolgere a degli shop online che sono molto fedeli alle taglie reali e che grazie al reso gratuito consentono il cambio o la restituzione in caso di taglia sbagliata.

Avendo ogni brand la sua vestibilità è giusto provare l’abbigliamento che si intende acquistare. Tuttavia in linea di massima, la taglia curvy è comoda, sexy e pratica, veste bene e ha una vasta gamma di modelli cui fare affidamento.

La scelta delle taglie calibrate

È evidente che quando si parla di moda curvy, si fa riferimento a nuove taglie che sono differenti numericamente da quelle normali. All’interno del vocabolario della moda si parla di taglia forte suddividendola a sua volta in taglie calibrate e taglie conformate. Le prime hanno la stessa forma e modello dei vestiti con taglie normali, ma cambia semplicemente la misura. Viceversa, le seconde sono quelle che si adattano alla forma del corpo e alla sua tipologia, per cui i capi vengono appunto detto “conformi”.

Quello della taglia conformata è un universo a sé stante che tiene dunque in considerazione un elemento particolare. Ovvero che quando si possiedono delle curve generose esse vanno contenute e al contempo risaltare in modo strategico. Un paio di pantaloni conformati sono quelli che, ad esempio, vengono costruiti su un determinato modello (che veste bene a chi ha un paio di bianchi abbondanti) piuttosto che su un altro e viceversa. Questo passaggio è molto importante in considerazione del fatto che le donne curvy hanno una struttura del corpo facilmente paragonabile ad altre forme, ma con curve più generoso dei classi stereotipi.