Google sospende licenzia Huawei: stop aggiornamenti Android su smartphone e tablet

Dura campagna da parte dell’amministrazione Trump che già dalla settimana del 13 maggio 2019 aveva vietato ai colossi statunitensi scambi con le compagnie straniere ritenute pericolose per quanto concerne la sicurezza nazionale ed inserite in una vera e propria black list.

Tra queste compagnie censurate anche il colosso cinese della Huawei con la quale è possibile poter avviare negoziazioni solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto un via libera da parte delle autorità e dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti.

La decisione di Google

La decisione di Google arriva a pochi giorni dall’inserimento della Huawei nella lista delle società ‘rischio’ internazionali. L’azienda di servizio online di Mountain View, in California, ha deciso di sospendere la licenza con Huawei, la quale per la maggior parte dei prodotti, quali smartphone e tablet, utilizza il sistema Android.

La decisione di Google è arrivata tramite un comunicato ufficiale mentre da parte dell’azienda cinese ancora non sono state rilasciate dichiarazioni a riguardo. Attualmente ancora non si può quantificare le conseguenze che avrà questa scelta sugli utenti possessori di dispositivi tecnologici Huawei.

Gli aggiornamenti a rischio

Gli aggiornamenti di moltissime applicazioni Android sono a rischio, come ad esempio il servizio di posta elettronica di Gmail. La Huawei, che già si è vista bloccare le forniture dai maggiori produttori di chip quali Intel, Qualcomm, Xilinx e Broadcom, potrà utilizzare solamente la versione open source per Android senza avere la possibilità di accedere alle app e ai servizi firmati Google.

L’Android Open Source Project, AOSP, è in pratica una versione di base del sistema operativo sopra la quale Google va, in seguito, a configurare la versione che viene definitivamente installata sia sui tablet che sugli smartphone. Le funzionalità dell’AOSP sono molteplici, ma non quelle che google va a offrire come servizi aggiuntivi.