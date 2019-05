Kate Middleton crea un giardino speciale per i piccoli George, Charlotte e Louis (FOTO)

Nuovi scatti di famiglia per il principe William e Kate Middleton che si sono fatti fotografare presso il RHS Back to Nature Garden, ideato proprio dalla Duchessa di Cambridge. L’occasione è stata quella di inaugurare l’edizione 2019 del Chelsea Flower Show, che aprirà ufficialmente al pubblico il prossimo 21 maggio 2019.

Gli scatti di famiglia

Gli scatti di famiglia sono stati pubblicati e resi noti sulla pagina ufficiale di Kensington Palace e le fotografie che ritraggono la bellissima famiglia reale sono state realizzate da Matt Porteous. Come detto in precedenza, la famiglia reale ha visitato per prima lo speciale giardino, il RHS Back to Nature Garden, della duchessa per inaugurare l’edizione 2019 del Chelsea Flower Show.

Il RHS Back to Nature Garden è stato interamente curato in ogni dettaglio proprio da Kate Middleton che si è avvalsa dell’aiuto, della professionalità e delle competenze degli architetti paesaggisti pluripremiati Andrée Davies e Adam White di Davies White Landscape Architects.

Il giardino esplorato dalla Royal Family è un ambiente boschivo adatto sia per le famiglie che per le comunità che sanno e vogliono mettersi in connessione con la natura e gli elementi naturali ed è stato progettato per propagare i benefici che l’aria aperta riesce ad avere sulla salute fisica e mentale e l’impatto positivo che la natura e l’ambiente riescono a fornire in particolar modo allo sviluppo infantile.

I principini George, Charlotte e Louis

I principini George, Charlotte e Louis non potevano mancare in questi deliziosi scatti di famiglia. Nelle fotografie rilasciate sul profilo ufficiale della famiglia reale vediamo i piccoli, rispettivamente di quasi 6 anni, 4 e 1, divertirsi insieme a mamma Kate e papà William tra altalene di corda, rigoli d’acqua e immersi nel verde del meraviglioso giardino.

I piccoli, in questi ultimi mesi, hanno aiutato mamma Kate a raccogliere muschio, delle foglie e ramoscelli che servivano a decorare il RHS Back to Nature Garden. Inoltre, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis hanno raccolto anche dei bastoncini di nocciolo che sono stati utilizzati dalla famiglia per creare la tana del giardino.

Le dichiarazioni di Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge ha rilasciato un’intervista alla BBC, come riportato nella didascalia che ha accompagnato le fotografie su Instagram, nella quale ha dichiarato: “Sento davvero che la natura e l’essere interattivi all’aria aperta hanno enormi benefici sul nostro benessere fisico e mentale, in particolare per i bambini piccoli” – poi continua – “. Spero davvero che questo bosco che abbiamo creato ispira davvero famiglie, bambini e comunità per uscire, godersi la natura e la vita all’aria aperta, e trascorrere insieme del tempo di qualità”.

Nello splendido RHS Back to Nature Garden i principini hanno avuto la possibilità di giocare su di una piccola casa su un albero, un ponte che attraversa un ruscello e un’altalena. Piedi scalzi dentro il ruscello, saltelli di qua e di là e mani infangate sono state le attività principali della giornata. Insomma, una esperienza davvero unica e rigenerante che per alcune ore ha dato loro la possibilità di allontanarsi dagli obblighi di palazzo.