Huawei, braccio di ferro con Google: sistema operativo alternativo ad Android?

La notizia non è più all’ordine del giorno ma continua a far parlare di sé. Dopo il ban, ufficializzato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai danni della compagnia cinese Huawei, gli sviluppatori potrebbero dare il via a una vera rivoluzione tecnologica. La decisione presa dagli States ha coinvolto Huawei su più fronti dato che, per rispettare le direttive, anche altri colossi Tech si sono dovuti allontanare dal brand cinese. Tra questi il sistema operativo firmato Google, Android. Cosa comporterà a lungo termine per i possessori di uno smartphone Android? e soprattutto, è in cantiere un sistema operativo alternativo?

Braccio di ferro con Google: dettagli e informazioni

Dopo la divulgazione delle direttive stabilite dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il colosso americano Huawei è stato messo all’angolo. Dato il blocco del Tech cinese negli States, tante altre compagnie si sono allontanante dal brand, compresa Google. Il sistema operativo Android ha chiuso ogni rapporto con Huawei, mettendo una parola fine alla collaborazione per quanto riguarda GApp e Play Service sui device con questo sistema operativo. Cosa comporta nella pratica? I possessori di un telefono Huawei potranno scaricare Android, ma non potranno utilizzare il Service per scaricare le App.

Il ban dal territorio americano e il teso braccio di ferro con Google sembra abbiano già spinto gli sviluppatori e i tecnici Huawei ad avviare una vera e propria rivoluzione in campo tecnologico. Ecco quindi la notizia secondo la quale starebbero lavorando ad un sistema operativo alternativo ad Android. Come riportato da Tecnoandroid.it, il colosso cinese sta giocando d’anticipo nel caso in cui il ban diventi definitivo e i possessori di un Huawei non possano nemmeno più installare il sistema operativo di Google.

Nuovo sistema operativo Huawei, cosa si sa?

Le notizie sono poche ma è certo che Huawei si stia muovendo nella direzione dello sviluppo di un sistema operativo alternativo ad Android. Per ora Google concede al colosso cinese il download sui device Huawei, ma cosa succederebbe nel caso il ban deciso da Trump diventasse definitivo e tutti i marchi Tech abbandonassero il brand cinese? L’azienda si sta proteggendo e ha già depositato dei nomi presso gli uffici EUIPO – European Union Intellectual Property Office.

Tra i nomi depositati dal colosso tech Huawei, nell’eventualità del lancio di un sistema operativo alternativo a Android da implementare sui propri device, spiccano: HUAWEI ARK OS, HUAWEI ARK, ARK e ARK OS. E’ altamente probabile che in Europa quindi questo nuovo sistema si chiamerà ARK. In Cina invece, dove è avvenuta una simile operazione di deposito brevetti, il nome è sensibilmente diverso: Hongmeng. L’operazione risale al 24 Agosto 2018 ma è stata ufficializzata solo il 14 Maggio 2019. Appare chiaro che Huawei sceglierà delle denominazioni diverse a seconda del mercato di riferimento.

Sembra anche plausibile che, nei nuovi piani del brand tecnologico cinese, non ci siano solo smartphone, ma più dispositivi anche a marchio Honor. Da queste prime indiscrezioni si può dedurre che il nuovo sistema si chiamerà Hongmeng, a livello globale, e ARK in Europa. Doppio nome per rispettare le specifiche personalizzazioni di funzioni. Ad ogni modo bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se il sistema Hongmeng/ARK diventerà realtà e arriverà in Europa.