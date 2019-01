Il muro della gentilezza per lasciare un cappotto a chi vive per strada

E’ arrivata da qualche tempo, in molte città sparse per il mondo, una bellissima iniziativa. Questa volta speriamo che si diffondi a macchia d’olio, in quanto la proposta ha uno scopo davvero nobile. Stiamo parlando de Il muro della gentilezza, che può aiutare nel concreto tutte quelle persone che sono meno fortunate.

Il muro della gentilezza a portata di tutti

Il muro della gentilezza potrebbe essere davvero a portata di tutti. Questo ‘The wall of kindness‘ può aiutare nel concreto i più bisognosi e i meno agiati. Come funziona? Facilissimo: in un qualsiasi punto della città bisogna trovare un pezzetto di muro nel quale è possibile apporre ganci o appendi panni.

Una volta riusciti ad istallare gli appositi appendini e grucce è possibile appendere cappotti, maglioncini, guanti, cappelli e tutti gli indumenti in buono stato che non si usano più in modo da far trovare ai senza tetto o a chi non può permetterseli degli abiti con i quali è possibile ripararsi dalle intemperie e dal freddo.

Il muro della gentilezza è, quindi, un simbolo di aggregazione, di senso civico e grande altruismo. Spesso capita di accumulare moltissimi abiti e indumenti o accessori che rimangono chiusi nell’armadio o non vengono utilizzati e allora perché non dare una mano al prossimo e fare un’opera di bene? Infondo, riflettendoci è un gesto piccolissimo, che per noi, magari, non costa davvero nulla, ma per qualcun altro può valere davvero molto.

Da dove viene Il muro della gentilezza

Come detto Il muro della gentilezza è stato istallato in varie città del mondo. A quanto pare, però, il primissimo ‘The wall of kindness’ è stato adibito da un anonimo in Iran con una scritta che incoraggia a collaborare: “Lascia se non ne hai davvero bisogno”.

Da questo primo impianto, a grappolo d’uva, ne sono nati altri in altre parti del Paese e non solo per quanto riguarda i vestiti, ma anche ad esempio per la raccolta di libri o di giocattoli per bambini. Il cortese progetto è iniziato ad essere diffuso in un primo tempo dai media locali e in un secondo tempo anche da quelli internazionali, che hanno contribuito a propagare la civile iniziativa in altri Paesi del mondo. In scia all’Iran, anche Pakistan e Cina hanno deciso di adottare questo ‘muro della gentilezza‘ e così, piano piano, si è creato un bel passaparola.

Il muro della gentilezza in Svezia

Il muro della gentilezza in Svezia è stato istallato durante le festività natalizie 2018. Ad Uppsala, infatti, una agenzia immobiliare del luogo ha deciso di promuovere la gentile iniziativa. Dal giorno alla notte, il negoziante ha installato una parete di legno all’esterno del suo negozio una parete di legno poggiata sul mure dell’edificio nel quale è ubicata la sua attività commerciale. Una volta avvitati gancetti e appendiabiti, il negoziante ha abbellito Il muro della gentilezza con delle luci natalizia e una frase: “Prendi un cappotto se hai freddo. Lascia un cappotto se non lo usi più”.

I passanti, incuriositi, hanno iniziato a capire il messaggio della frase posta sull’anomala parete trovata in strada e hanno cominciato a rispondere positivamente all’invito del negoziante. In pochi giorni, il muro della gentilezza era pieno di cappotti, abiti e accessori. Molte foto sono state scattate e hanno iniziato a circolare sul web riscuotendo parere favorevole dal popolo di internet.

In Italia c’è Il muro della gentilezza?

Il muro della gentilezza è stato installato anche in Italia. Attualmente non sono moltissimi e si spera che questa bella iniziativa possa essere adottata dal gentile e generoso popolo italiano che, come è noto in tutto il mondo, ha un fortissimo carattere altruista visto chi è in più difficoltà. A Roma, una istallazione fu fatta nel quartiere di La Storta, mentre a Firenze, Il muro della gentilezza si può trovare andando presso il Parco della Misericordia di Borgo San Lorenzo.