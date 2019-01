Illusione ottica: riesci a vedere l’animale nascosto nella foto?

Le illusioni ottiche attirano tantissimi utenti del web, l’ultima però sta mandando tutti fuori di testa perché c’è bisogno di uno sforzo maggiore per arrivare alla soluzione. Dietro l’immagine a righe si nasconde un animale.

Come vedere l’animale dell’illusione ottica

L’ultima delle illusioni ottiche che stanno facendo impazzire il web è una foto a righe in bianco e nero. Guardandola si vedono solo delle righe, ma si nasconde un’immagine misteriosa dietro le strisce. Per capire di cosa si tratta è necessario scuotere la testa avanti e indietro in maniera vigorosa. Magari è meglio fare da solo quest’esperimento e non in ufficio perché i colleghi potrebbero pensare che state male oppure che siete impazziti. L’illusione ottica non è uno dei soliti rompicapi, ne è convinta Michelle Dickinson, ingegnere nanotecnologico con la passione per il Kite Surf che ha pubblicato la foto su Twitter: «You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious)».

Quale animale si nasconde dietro le righe

Se state ancora cercando di capire di che animale si tratta e pur avendo scosso la testa non siete riusciti a vedere niente, vi diamo la soluzione: è un gatto! Ci sono altri modi per vedere l’animale nascosto nella foto con le righe bianco e nero, utili soprattutto se soffrite di cervicali e volete evitare mal di testa e vertigini. La prima cosa da fare è spostare l’immagine avanti e indietro con lo schermo, il movimento dovrebbe simulare quello della testa senza avere problemi. Se il metodo non funziona potete guardare l’immagine da diverse angolazioni, oppure rimpicciolire la foto usando il mouse e senza allontanarsi dallo schermo. La versione ridotta dovrebbe far uscire fuori il gatto che si nasconde. Scaricate e inviate la foto dell’illusione ottica ai vostri amici.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) 10 gennaio 2019