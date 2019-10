Integratori sani per il cane

L’olio e il grasso cosiddetto “buono” sono una fonte di energia per il cane e sono importanti per la sua dieta.

Gli acidi grassi Omega 3 e Omega 6 dovrebbero essere sempre presenti in una dieta per i cani.

Esistono oli e grassi che hanno nella loro composizione questi elementi e danno vantaggi alla salute, se somministrati regolarmente.

Gli oli e i grassi : i vantaggi per la dieta del cane

Oli e grassi forniscono al cane molta più energia di proteine e carboidrati; quelli che non vengono utilizzati dall’organismo diventano una riserva da utilizzarsi in altre situazioni (ad esempio un periodo di malattia).

Gli oli sono indispensabili all’organismo per sintetizzare alcune vitamine: A, D, E, K; e sono fondamentali anche per la costituzione di alcune membrane. Gli oli e i grassi (sempre quelli “buoni”), danno isolamento termico all’animale e formano quei cuscinetti di grasso corporeo per ammortizzare colpi o morsi di altri animali.

Inoltre gli oli vengono sintetizzati dall’organismo in sostanze ormonali.

Come si può capire da questo, stiamo parlando di sostanze fondamentali nell’alimentazione del cane: il problema sorge solo se l’assunzione è smodata e l’organismo non riesce ad utilizzarli e forma troppe riserve (obesità).

Un problema del tutto relativo, superabile con un’alimentazione ottimizzata ed equilibrata.

Ma anche una carenza di grassi può creare problemi, come perdita eccessiva di peso, perdita di energia e un pelo non più perfetto.

I migliori oli per la dieta del cane

Canis Extra Olio di salmone:

aiuta il metabolismo

assicura pelo lucente, pelle sana e unghie forti

mantiene le articolazioni sane

molto appetibile

aiuta il sistema immunitario e aiuta contro le allergie

Canis Extra Olio di cocco bio:

elevata quantità di acidi grassi saturi a catena media

aiuto interno ed esterno contro i parassiti

fornisce velocemente energia per i cani sportivi

garantisce un pelo lucido e offre una cura naturale per le macchie secche e squamose della pelle(applicazione esterna)

Canis Extra Olio di nigella egiziana:

agisce sul sistema immunitario e ne aumenta le difese

antiinfiammatorio e aiuta contro l’artrite reumatoide

combatte lieviti ed funghi patogeni

ricco di aminoacidi e acidi grassi Omega-3 e Omega-6

agisce contro endo-parassiti ed ecto-parassiti

Per avere una dieta equilibrata, un cane dovrebbe ingerire il 15 – 25% di grassi proporzionalmente ai propri muscoli; il gatto dovrebbe assumere il 10% sempre proporzionalmente ai propri muscoli.

L’organismo del cane che non dispone dell’energia da grassi, cerca di ottenerla dalle proteine, che ne forniscono solo la metà rispetto ai grassi. Per quanto riguarda i gatti, per loro è meglio la somministrazione di grassi animali (non è adatta per esempio la nigella).

Nella composizione di Canis Plus cibo secco, il contenuto di olio di salmone e di cocco è elevato, insieme agli altri componenti, in modo da fornire al cane il miglior apporto di energia possibile in modo naturale.

Olii e grassi per il cane nella dieta BARF

Quando si decide di alimentare il cane con la dieta BARF, bisogna fare molta attenzione, perché può capitare che malgrado le porzioni di cibi crudi, il cane sia troppo magro o ancora affamato.

In genere i proprietari di animali, nel controllare l’etichetta, tendono ad acquistare i cibi con un minor contenuto di grassi, carne magra.

Invece non è esatto: il contenuto di grassi da ingerire per il cane è importante.

Se sul pezzo di carne vi è un bordo di grasso, quella è la carne migliore per il cane; carne senza grasso e troppo magra non va bene, non dà al cane i nutrienti necessari.

Se la carne ha un contenuto di grassi troppo basso, è possibile integrare la mancanza con grasso animale naturale (es. strutto).

Come capire se il cane o il gatto assumono pochi grassi

Se malgrado una dieta adeguata l’animale continua a perdere peso, se il suo pelo rimane ruvido e poco lucido, se guarisce con difficoltà anche da piccole ferite, allora sicuramente il contenuto di grassi della sua alimentazione è troppo basso.

Inoltre la scarsità di grasso assunto inficerà anche il processo di sintetizzazione di vitamine e porterà ulteriori problemi.

Un cucciolo salvato dalla strada, troppo debole o un cane anziano che ha poca forza, o al contrario un cane che non sta fermo un attimo: sono tutti animali che potranno beneficiare di una “cura di carne”, che contiene grassi animali e che può restituire energia, forza e vitalità all’animale.

Canis Plus lattine di carne di manzo o all’anatra, o Canis plus menu completi sono i pasti ideali proprio per una dieta “a cicli”; vale a dire un’alimentazione particolare che si fa assumere al cane con un fabbisogno particolare di energia: sia per la stagione invernale, sia perché il cane è debilitato per malattia, sia perché essendo iperattivo perde peso, questi sono i menù ideali. Lo stesso discorso vale anche per gli amici felini, per i quali è possibile utilizzare, a cicli, Felins plus rotoli di carne e verdure.

Fonte: www.bouledogue-francese.it