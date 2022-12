Vivere in appartamento con un labrador: consigli utili su come comportarsi

Avete in mente di adottare un cucciolo di labrador? Si tratta di una scelta che porta in dote sempre bellissime emozioni, ma è chiaro che comporta anche non pochi impegni. Infatti, è fondamentale avere le idee ben chiare prima di tutto sull’allevamento dal quale si ha intenzione di scegliere il cucciolo, affidandosi solo ad esperti del settore, come l’allevamento di labrador Marina Lab.

La gestione di un labrador in appartamento

Nel corso dei primissimi mesi di vita di un cucciolo di labrador, è da mettere in evidenza come ci sia un fortissimo legame con la propria mamma. Di conseguenza, per poter procedere con l’adozione, è necessario attendere quantomeno fino al terzo mese. In questo modo, non subirà alcun trauma per colpa del distacco dalla madre.

Ad ogni modo, nel momento in cui il cucciolo fa il suo ingresso in casa, dovrà chiaramente fare l’abitudine a tantissimi aspetti nuovi. Meglio evitare di mettergli troppa ansia e lasciare che si adatti gradualmente nei primi giorni. Dopo qualche giorno, quindi, sarà necessario prevedere delle vere e proprie regole che il cucciolo dovrà rispettare, trasmettendogli tutti gli insegnamenti da rispettare all’interno del proprio ambiente domestico.

È fondamentale insegnargli tutto ciò che è legato all’educazione, esattamente come avviene con i bambini. In questo modo, potrà capire quali sono i comportamenti corretti e quali quelli sbagliati. Attenzione, però, a mantenere un certo equilibrio nello stilare un programma e, di conseguenza, tra il dispensare i premietti e comminare punizioni e rimproveri.

Organizzare il suo spazio vitale

In appartamento è molto importante trasmettere i giusti insegnamenti al cucciolo in merito al rispetto che deve avere nei riguardi dei differenti ambienti dell’abitazione. Per questo motivo, è ancor più importante individuare un suo spazio vitale, che dal cane verrà identificato come una sorta di tana e dove potrà rifugiarsi in tutti quei casi in cui non si sentirà al sicuro.

Attenzione, ovviamente, a optare per la camera da letto come ambiente dove inserire lo spazio vitale. Una volta scelta la stanza in cui collocare il vostro cucciolo di labrador, serve arredare un angolo appositamente con tutti i vari oggetti a lui dedicati. Serve collocare le scodelle per il cibo e per l’acqua, ma anche una cuccia, oltre che un apposito cuscinone per poter riposare e i vari giochini con cui si diverte durante la giornata.

Come si può facilmente intuire, dedicare un apposito spazio all’interno della propria abitazione al vostro cucciolo di Labrador, non vuol dire poi abbandonarlo in quel punto e non coinvolgerlo più nelle varie attività familiari. È fondamentale, infatti, fare in modo di renderlo partecipe dei vari eventi della casa, in maniera tale da evitare che si possa sentire isolato. Detto questo, l’educazione viene sempre al primo posto: quindi, non lasciate che l’eccitazione e l’entusiasmo per certi eventi possano avere la meglio sulle regole che avete stabilito. Il cucciolo non deve comunque rifugiarsi e saltare su letti e divani.

Infatti, se non si tiene fede a quest’ultima regola, il rischio è quello che, una volta che ci sono degli ospiti in casa, il cucciolo possa assumere un atteggiamento del tutto sbagliato anche nei loro confronti. Tra l’altro, sarà necessario dimostrarsi fermi, ma anche comunque un po’ pazienti, per insegnargli una regola fondamentale, ovvero i bisogni non si possono fare in casa.

Di conseguenza, per evitare che la casa finisca per diventare un accumulo di sporcizia unica, dovrete organizzare le uscite con il vostro cucciolo di Labrador. È molto importante portarlo fuori piuttosto di frequente, premiandolo quando fa i bisogni fuori dalle mura di casa e invece rimproverandolo quando sbaglia. Fate in modo, ovviamente, che le sue passeggiate non siano poi così breve, in maniera tale che possa magari anche socializzare con gli altri cani.