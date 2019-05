Razze di capre: Egagro, Stambecchi, Turs e Markhor

Egagro, capra selvatica

L’egagro è una capra selvatica piuttosto diffusa tra le steppe dell’Asia occidentale e centrale, ma con particolar concentrazione nelle regioni dell’altopiano caucasico e in Armenia, le cui cime montuose attirano irresistibilmente questi animali insieme alle loro nevi.

Aspetto dell’egagro

L’egagro si distingue dalla comune capra, di cui è una sorta di antenato in termini evoluzionistici, per le maggiori dimensioni, sia in altezza che in lunghezza – la sua altezza al garrese si aggira intorno al metro – per il corpo più robusto, che può arrivare a pesare anche più di 40 kg, e per la coda terminate in lunghi peli.

Il manto può variare dal nero al bruno al rossiccio, invece il ventre insieme alle parti posteriori è solitamente bianco, i maschi in più sfoggiano un lungo pizzo nero. Ma ciò che più colpisce nell’egagro e lo rende davvero un animale particolare sono le dimensioni delle corna; negli esemplari femminili sono piuttosto piccole, ma in quelli maschili superano di gran lunga i 70 cm di lunghezza, ma possono benissimo superare il metro. Sono ricurve all’indietro e le parti terminali si distanziano di molto l’una dall’altra dal momento che tendono verso l’esterno.

Abitudini alimentari e vita dell’egagro

Essendo molto agili amano saltellare da una roccia all’altra presso il bordo di precipizi e profondi dirupi, dove spendono il tempo a pascolare, possiedono udito e vista molto sviluppati che gli permettono di percepire la presenza di predatori anche a notevoli distanze.

L’egagro non è un’animale aggressivo, benché le resistenti corna gli forniscano una valida protezione in genere preferisce scappare di fronte al pericolo; vive insieme a suoi simili in piccoli branchi spesso guidati dagli individui più anziani, o da quelli più robusti, che assurgono al ruolo di guida dopo varie lotte per il predomino. La stagione degli accoppiamenti cade in novembre mentre le nascite si verificano solitamente in aprile, dopo circa 5-6 mesi di gestazione.

Capra Stambecchi

Gli stambecchi formano un altro gruppo di capre selvatiche, ma questo gruppo ha corna lunghe e spesse che si incurvano all’indietro rispetto alle spalle. Cinque varietà distinte di stambecco esistono in Europa, Asia e Africa: lo stambecco spagnolo (Capra pyrenaica), lo stambecco alpino (Capra sibirica), lo stambecco nubiano (Capra nubiana), lo stambecco siberiano (Capra sibirica) e lo stambecco dellaalia (Capra walie).

Tra tutti gli stambecchi, lo stambecco Walia è l’unico a essere inserito nella Lista Rossa delle specie minacciate di estinzione della IUCN. Questa specie è l’unica capra selvatica che si trova in Africa – meno di 500 individui abitano il Parco Nazionale dei Monti Simien in Etiopia.

Capra Turs

I turs sono costituiti dal tur caucasica occidentale (Capra caucasica) e dal tur caucasica orientale (Capra caucasica cylindricornis). Il tur del Caucaso occidentale è endemico della regione compresa tra la catena montuosa del Caucaso orientale in Georgia e il monte Babadagh in Azerbaigian. Il tur caucasico orientale è autoctono della parte occidentale dei monti del Caucaso in Georgia e Russia (vedi rif. 5).

Entrambe le varietà hanno corpi grossi e spessi con zampe corte e barbe più corte delle loro controparti di capra selvatica. Il tur del Caucaso occidentale è elencato come a rischio di estinzione, mentre le popolazioni di tur del Caucaso orientale sono andate leggermente meglio e sono elencate come “quasi minacciate”.

Capra Markhor

Markhors (Capra falconeri), a differenza di altre capre selvatiche, ha corna a torsione verticale unica nel suo genere. Le loro corna assomigliano a cavatappi, e le corna di un maschio di markhor possono raggiungere lunghezze fino a un metro e mezzo. Queste uniche capre selvatiche si trovano occasionalmente in Afghanistan, India, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Categorizzate come a rischio di estinzione nel 1996, meno di 2.500 individui vivono in popolazioni frammentate in tutta la regione.