Lavare il proprio cane, alcuni consigli

Non tutti i cani amano l’acqua. Se hai anche tu un amico a quattro zampe sai già come in alcuni casi possa essere complicato provvedere alla loro igiene. Molte persone preferiscono acquistare le vasche per il lavaggio degli animali, come quelle che si trovano nei negozi di toelettatura, per fare un’esperienza più agevole quando arriva il momento del bagnetto del cagnetto. Se sei in cerca di consigli che ti possano insegnare a gestire nel miglior modo possibile il lavaggio del tuo cane, continua la lettura.

Non avere fretta

Questo consiglio è il primo in assoluto ed è da seguire a 360 gradi: non avere fretta di lavare il tuo cane. È importante psicologicamente parlando, dargli il tempo di capire che deve entrare a contatto con l’acqua e che non deve agitarsi, quindi non sperare di riempire la vasca e lavarlo in cinque minuti. Per abituarlo gradatamente all’acqua, puoi metterlo nella vasca vuota, intrattenerlo con dei giochi e accarezzarlo mentre si comincia a riempire la vaschetta. In questo modo dentro di lui si crea una connessione positiva di pensieri, acqua esperienza gradevole. La vasca va riempita solo quando il cane appare rilassato. Riempi al massimo fino all’altezza delle ginocchia, non deve mai avere la sensazione di perdere contatto con il suolo.

Prima dell’acqua spazzolare il pelo

Prima di far entrare il cane in contatto con l’acqua, devi prepararlo al lavaggio. Per fare ciò ti suggeriamo di spazzolare il suo pelo con cura, in questo modo lo liberi dallo sporco più superficiale. Al contempo cadrà via anche il pelo morto, i nodi, e il sapone che userai nello step successivo penetrerà più a fondo. Come vedremo infatti, è importante che il detergente agisca come si deve, al fine di dare al cane un manto lucido e morbido. E la spazzola, aiuta anch’essa a creare questo piacevole effetto, sia che il cane abbia il pelo lungo, sia che il cane abbia il pelo raso.

La protezione delle orecchie

Se proprio c’è qualcosa a cui devi prestare attenzione durante il lavaggio del tuo amico a quattro zampe, sono le orecchie. Devi cercare infatti di evitare che entri l’acqua, perché quest’ultima potrebbe ristagnarsi al suo interno e far venire al cane infezioni di ogni genere. Se il cane si agita troppo durante il bagnetto, usa dei batuffoli di cotone per evitare che l’acqua entri a diretto contatto con le orecchie. Ovviamente non spingerli troppi in profondità.

Scegliere i detergenti giusti

Non immagini quanto sia importante individuare i detergenti adatti al tuo cane. Innanzitutto non puoi usare shampoo o bagnoschiuma umani: devi sapere infatti che il pH della pelle canina è diverso dal nostro, è più basico che acido. Ci vuole quindi un detergente delicato, che rispetti la sua pelle, e che eviti quindi la formazione di irritazione, arrossamento o addirittura dermatite. A maggior ragione se hai un cane molto sensibile e delicato, devi pure optare per prodotti privi di profumazioni o di sostanze additive artificiali.

Il risciacquo e l’asciugatura

Il pelo del tuo amico a quattro zampe va sempre risciacquato con cura. Alla fine del lavaggio devi provvedere a liberare il cane da qualunque residuo di sapone. Finché l’acqua della vasca non esce trasparente continua a sciacquare con cura. Sii paziente e non avere fretta, perché anche il più baso residuo di sapone rimasto sulla pelle, può provocare un’alterazione del pH canino ed eventuali irritazioni della cute.

A questo punto sei pronto con l’asciugatura. Anche in questo caso massima attenzione onde evitare che il cane si raffreddi. Usa un telo morbido per togliere l’eccesso d’acqua, dopodiché aziona un fon per asciugarlo del tutto. Ovviamente non deve trattarsi di aria troppo calda, altrimenti rischi di scottare il cagnolino e di irritare la sua pelle. Se il pelo dovesse essere lungo, dai un bel colpo di spazzola prima di asciugare (come fossero i tuoi capelli, per intenderci). Così facendo eviti che si formino i nodi.