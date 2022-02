Scelta mountain bike: quali sono gli aspetti da tenere in conto

Tra i marchi che hanno senz’altro ottenuto un successo incredibile sul mercato della produzione di biciclette, è impossibile non citare Specialized. La produzione riguarda sia modelli dedicati all’ambito mountain bike che modelli più legati alla fisionomia di bici da strada. Non deve stupire, quindi, che le mtb specialized siano una delle tipologie più apprezzate e ricercate in commercio.

In tal senso, giova ricordare come sul web ci siano diverse piattaforme che si possono analizzare e visitare per poter trovare dei modelli dal rapporto tra qualità e prezzo decisamente conveniente. Il consiglio è proprio quello di andare alla ricerca di una soluzione ottimale in base alle proprie esigenze, ovviamente comprese quelle di budget.

L’uso che verrà fatto

Uno dei primi aspetti su cui si deve riflettere nel momento in cui si deve provvedere all’acquisto di una mountain bike è senza dubbio l’impiego che se ne farà. In tal senso, è chiaro che in base allo specifico utilizzo ci possono essere dei modelli che meglio rispondono a certe esigenze e altri che, invece, sono più in grado di soddisfare altre necessità.

Tutti coloro che vogliono comprare una mountain bike esclusivamente con l’intento di divertirsi nei weekend e nel corso delle vacanze, sia estive che invernali, farebbe meglio a puntare su un modello per principianti entry level. Al contrario, quanti hanno in mente di prendere parte a delle competizioni e tornei, allora devono rivolgersi a una nicchia di mercato molto più professionale e performante.

I limiti derivanti dal budget

Uno degli aspetti da tenere in considerazione, come dicevamo in precedenza, è senza dubbio quella della disponibilità economica. È necessario avere le idee ben chiare sul budget da poter utilizzare per un simile acquisto. Chi non ha particolari esigenze, può anche valutare l’acquisto di un modello meno costoso e dalle prestazioni meno importanti.

Chi, al contrario, vuole dare sfogo alla propria passione per le due ruote e si vuole cimentare in percorsi complicati, nell’ottica di un progressivo avvicinamento al professionismo, deve necessariamente mettere in conto un investimento di proporzioni maggiori.

Le varie tipologie di mountain bike

Come detto in precedenza, l’utilizzo che si andrà a fare della bici condiziona notevolmente la ricerca del modello più adatto alle proprie esigenze. I generi che vengono proposti sul mercato sono davvero numerosi e, spesso, c’è un’ampia gamma di scelta da cui “pescare”.

Uno dei modelli più conosciuti e diffusi è la Mountain Bike XC, detta anche cross country. Si tratta di una soluzione che fa della leggerezza e della versatilità i suoi principali punti di forza. Il telaio di questi modelli è spesso realizzato con materiali come carbonio oppure alluminio. Ottima scelta per affrontare percorsi in pianura e in salita, mentre non è così performante con delle discese piuttosto tecniche.

I modelli di mtb denominati marathon somigliano molto rispetto alla versione cross country. Detto ciò, la prima categoria rappresenta una soluzione migliore per affrontare delle gare piuttosto lunghe, dal momento che sono in grado di garantire un alto livello in termini di reattività. Il punto di forza? La resa durante la pedalata.

Le trail bikes, invece, sono una soluzione che non è adatta per affrontare le gare, ma che si avvicina maggiormente a un impiego divertente e ricreativo. Una struttura perfetta per affrontare discese complicate, con un angolo di sella importante e uno sterzo decisamente aperto. Ottima scelta in termini di affidabilità e di durabilità.

La mountain bike all mountain, invece, è la soluzione migliore per quei rider che, spesso e volentieri, affrontano sentieri piuttosto avventurosi. Molto bene per quanto riguarda l’allestimento, molto resistente e leggero, la pedalabilità garantita è efficace in ogni condizione.