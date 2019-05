Moto GP: GP Francia, Le Mans 2019: programmazione tv SKY e TV8

La Moto GP è arrivata in Francia e più precisamente sul circuito Bugatti di Le Mans per la quinta gara di campionato che vede al comando lo spagnolo Marquez seguito a ruota dal suo connazionale Rins. Terzo posto per Dovizioso braccato a vista da Rossi e Petrucci. Vediamo insieme in quali orari è possibile seguire la gara su SKY e Tv8.

Il circuito di Le Mans

Il circuito di Le Mans ha sempre un suo fascino dato che è uno dei più storici del circus e della storia delle moto GP. In Francia, la scuderia Yamaha ha ottenuto quasi sempre buoni risultati e questa potrebbe essere l’occasione per Valentino Rossi di dare una sterzata alla classifica del campionato. Anche le Ducati, però, saranno pronte a ruggire grazie alle manovre di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che saranno pronti ad acciuffare qualche buon punto.

Il Gp di Francia live su SKY

Il Gp di Francia live sarà possibile vederlo su SKY. Si parte con le prove libere 4 alle ore 13:30-14:00 del 18 maggio 2019 e alle ore 14:10-14:25 con la qualifica 1 per poi arrivare alleore 14:35-14:50 per quanto riguarda la qualifica 2. La gara invece, che si disputerà domenica 19 maggio 2019, è previsto il warm-up dalle ore 09.20 alle 09.40 mentre i semafori della gara vera e propria si accenderanno alle ore 14.00.

La gara su Tv8

Per poter seguire la quinta gara di campionato di moto Gp su Tv8 la sintesi delle qualifiche verrà trasmessa sabato 18 maggio alle ore 16,45 mentre la differita della gara andrà in onda poco dopo lo start in tempo reale su SKY, ovvero alle 14.45.