Le migliori app per seguire il campionato

Se nel corso degli anni Novanta ad andare di moda erano le radioline, al giorno d’oggi la tecnologia ha sempre più piede, al punto tale che le applicazioni che garantiscono la possibilità di restare aggiornati in modo costante con i vari risultati, non solo in riferimento al calcio, ma anche in relazione a ogni altra disciplina sportiva, sono sempre più diffuse e scaricate.

Merito, ovviamente, della tecnologia che si è evoluta in maniera importante nel corso degli ultimi anni, con un boom degli smartphone, che ha portato sempre più utenti a scaricare applicazioni per seguire in streaming le partite della propria squadra del cuore. Non solo, visto che sul web si possono trovare anche piattaforme come come Minutidirecupero.it, che offrono la possibilità di restare sempre aggiornatissimi su tutto quello che accade nella Serie A, scovando sempre le ultime notizie su tutte le compagini che disputano il principale campionato italiano.

Sul mercato sono davvero numerose le applicazioni che sono state lanciate con l’intento di tenere sotto controllo i vari match della Serie A, ma anche dei campionati più importanti a livello continentale, come ad esempio la Premier League, la Bundesliga, ma anche la Liga Spagnola e così via.

Restare aggiornati con Livescore

Ecco una delle applicazioni più scaricate per non perdersi nemmeno un risultato, con gli aggiornamenti che vengono trasmessi live dei vari match. Il vantaggio di questa applicazione è di poter trovare risultati aggiornati in tempo reale anche su tante altre discipline sportive, come ad esempio la pallavolo, il basket, il rugby, il tennis e così via.

Grazie a Livescore si possono anche segnare sul calendario le prossime partite in programma, consultando le varie classifiche che sono sempre aggiornate, oltre che una specifica sezione dedicata a tutti coloro che amano scommettere sul calcio.

L’app Serie A

L’applicazione ufficiale della Serie A di calcio è senz’altro una di quelle più raccomandate, e apprezzate ovviamente, per non perdersi nemmeno un aggiornamento o una notizia sul massimo campionato italiano. Al termine delle partite, trascorso qualche minuto, ecco che si possono guardare i video di tutte le reti messe a segno nel match.

Da una parte abbiamo con OneFootball, invece, gli utenti hanno la possibilità di disporre di un’applicazione che fa della completezza il suo punto di forza. Infatti, si tratta di un titolo che consente di vivere i campionati sfruttando le analisi che vengono fatte da un gruppo di esperti.

Non solo, dal momento che con OneFootball gli utenti hanno la possibilità di non perdersi nemmeno un gol, così come ogni notizia possibile, statistiche e pure i filmati, grazie alla presenza delle notifiche istantanee, che avvisano gli utenti immediatamente dell’evento correlato. Uno dei consigli migliori da seguire è quello di scegliere subito la propria squadra del cuore, in maniera tale poter ricevere tutta una serie di notizie in esclusiva in relazione alla compagine per cui si fa il tifo.

Dall’altra, invece, troviamo l’app ufficiale di Eurosport. Anche in questo caso, si tratta di una vera e propria piattaforma livescore, grazie alla quale si potrà restare sempre perfettamente aggiornati su tutto quello che combinano i giocatori della vostra squadra preferita, così come sui risultati della Serie A.

Sky Sport e Gazzetta dello Sport

Anche i due principali “contenitori” legati allo sport in generale, mettono a disposizione degli utenti delle ottime e pratiche app da scaricare sul proprio device mobile, per non perdersi nemmeno una notizia in riferimento alla Serie A. In entrambi i casi viene proposta un’app dedicata agli utenti che usano smartphone e tablet con sistema operativo Android o iOS. L’aggiornamento in tempo reale consente di non perdersi nemmeno una notizia da ogni campo della massima serie italiana.