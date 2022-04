Come scegliere una bici da corsa: consigli validi per l’acquisto

Avete intenzione di realizzare il vostro grande sogno e comprare una bici da corsa? Si tratta di un settore decisamente ricco di tecnicismi e, di conseguenza, è sempre meglio seguire una serie di suggerimenti e indicazioni per individuare il modello più adatto alle proprie esigenze.

D’altro canto, ci si imbatte in modelli di ogni tipo, come quelli proposti sul portale cicliviviani.com, che si differenziano in base al telaio, ma anche alle misure e tanto altro ancora. Quindi, serve seguire i consigli dei più esperti per poter trovare la bici da corsa che si adatta alla perfezione anche alle proprie caratteristiche fisiche. proviamo a capire meglio, quindi, quali sono i criteri da tenere in considerazione in fase di scelta.

Le varie tipologie di telaio

Uno degli aspetti che non si devono dimenticare quando si vuole comprare una bici da corsa è indubbiamente legata al fatto che si tratta di un mezzo che deve adattarsi alla perfezione alle proprie caratteristiche fisiche e non il contrario.

Quindi, diamo uno sguardo alle più diffuse tipologie di telaio che si possono trovare sulle bici da corsa presenti in commercio. Ci sono dei telai tipicamente da salita, altri più aerodinamici e altri sviluppati appositamente per affrontare dei percorsi endurance.

Le bici che sono dotate di un telaio da salita si caratterizzano per essere realizzate garantendo un alto grado di leggerezza. Insomma, sono telai perfetti per affrontare delle salite anche di una pendenza importante, garantendo al ciclista un ottimo livello di reattività e si dimostrano notevolmente scattanti. Tra l’altro, si tratta anche della tipologia maggiormente diffusa, dal momento che si tratta di un ottimo mix per chi va alla ricerca di una bici da corsa adeguata ad affrontare delle uscite di gruppo, così come per prendere parte a delle sfide di granfondo oppure organizzate all’interno di appositi circuiti. Comfort ed efficacia per un compromesso che si adatta alla perfezione alla maggior parte dei ciclisti.

Come orientarsi nella scelta del telaio di una bici da corsa

Quando si deve prendere una decisione in merito al telaio di una bici di questo tipo, ci sono diversi aspetti che vanno valutati con la massima attenzione. In primo luogo, il livello di flessibilità del ciclista, così come le misure legate alla sua altezza e alle proporzioni tra il busto e il cavallo.

La flessibilità è uno dei fattori che più fanno la differenza in riferimento alla scelta del telaio di una bici da corsa. L’obiettivo, come si può facilmente intuire, è quello di trovare una soluzione che si adatti il più possibile alle proprie caratteristiche dal punto di vista fisico. Quindi, sia l’attacco del manubrio che il fuorisella, ma anche il manubrio devono essere collocati nei punti correttamente con le giuste distanze.

Per l’identificazione del telaio più adatto, troviamo anche la necessità di analizzare stack e reach. Si tratta di due elementi che stanno a indicare l’altezza che intercorre tra il movimento centrale e il manubrio e, invece, la distanza che si trova tra la parte centrale del tubo dello sterzo in confronto al movimento centrale. Ad esempio, una bici dotata di un telaio da salita presenta uno stack più basso e posto in posizione più avanzata, ovvero con uno stack più basso e un reach più alto in confronto, ad esempio, alle bici da corsa endurance.

Per tutti coloro che hanno un basso livello di flessibilità, uno dei migliori consigli è quello di puntare su uno stack più alto. Altrimenti, il rischio che si corre è quello di avere un quantitativo troppo limitato di spessori sulla serie sterzo. Invece, il reach dovrà essere più basso, in maniera tale poter contare su un manubrio posto alla giusta distanza e non eccessivamente corto.