Nave da crociera più grande del mondo è Symphony of The Seas

Un paradiso galleggiante lungo 362 metri, largo 66 metri e pesante 228mila tonnellate. Parliamo della Symphony of The Seas, la nave da crociera più grande del mondo. L’ammiraglia della Royal Caribbean, è salpata nei giorni scorsi dai cantieri Stx di Saint Nazaire, in Francia, alla volta di Malaga, in Spagna, dove inizierà la sua prima crociera nel Mar Mediterraneo. Royal Caribbean, colosso norvegese con sede a Miami, segna un nuovo record con una gigantesca nave da crociera, la quarta cruiser della classe Oasis. A differenza della Harmony, l’ammiraglia più anziana, la Symphony è più pesante (circa 2mila tonnellate in più, ndr) ed è dotata di attrazioni e comfort innovativi.

Symphony of The Seas costata un miliardo di euro

Per realizzare la città galleggiante, Royal Caribbean ha spesso un miliardo di euro. Symphony of The Seas è in grado di accogliere circa 9mila persone, tra passeggeri e componenti dell’equipaggio. Un natante spettacolare dotato di 24 ascensori, 18 ponti e 7 quartieri, in cui si trovano anche una funivia e un piccolo Central Park caratterizzato da ben 12mila specie vegetali. Negli oltre 66mila metri quadri è possibile trovare un Aqua Theater, aree di svago e tanti ristoranti. Il prossimo 27 marzo ci sarà una mini crociera da Malaga a Barcellona, che anticipa la prima crociera nel Mediterraneo. Tappe anche a Civitavecchia, La Spezia, Palma di Maiorca, Napoli e Marsiglia.

Ottima per chi ama resort gremiti

La Symphony of The Seas è nata per soddisfare anche i turisti più esigenti, ovvero gli appassionati dei grossi e gremiti resort. La più grande nave da crociera del mondo è stata costruita sulla medesima piattaforma della ‘sorella’ Harmony of the Seas, che negli ultimi anni ha detenuto il primato mondiale delle navi da crociera più grandi del pianeta. A differenza della Harmony, Symphony offre servizi all’avanguardia, come suite per le famiglie di prima classe, con due ponti e uno scivolo tra i piani. Ci sono anche un ristorante di pesce caraibico, una rinnovata area di divertimenti Boardwalk e la particolare attrazione per il laser tag.

Ogni nave della classe Oasis pesa più di 225mila tonnellate, ossia il 30% in più delle altri navi da crociera. Sembra che la Royal Caribbean abbia già in programma il debutto di una quinta nave Oasis Class, che dovrebbe avvenire nel 2021. Adesso il colosso, con l’arrivo di Symphony of The Seas, ha 25 navi. Un comunicato di STX France afferma che ‘tutti i sistemi della nave sono stati messi in servizio in mare. Le prestazioni attese durante queste presentazioni sono state convalidate ogni volta’.

Ciascun natante della classe Oasis ha conquistato il titolo di nave da crociera più grande del mondo, certificato dal Guinness World Records. Ogni nave della Royal Caribbean è leggermente più grande della precedente. Sono già passati 9 anni dal varo della Oasis of The Seas, che aveva subito conquistato il titolo di nave da crociera più grande al mondo. Dopo tale natante, la compagnia aveva lanciato Allure of the Seas (2010) e Harmony of the Seas (2016).

La nuovissima Symphony od The Seas sarà apprezzato anche dagli amanti della buona cucina. Chi avrà la fortuna di godersi una crociera su tale paradiso galleggiante potrà gustare cibo messicano, italiano, giapponese e di tale altre nazioni. Vi sono veramente tanti ristoranti a bordo!