Occhio secco: sintomi e terapie, la luce pulsata

La sindrome dell’occhio secco affligge circa il 20% della popolazione mondiale. Si tratta di un disturbo le cui cause sono ancora ignote. Si ipotizza, comunque, che la sua insorgenza sia legata all’età e allo stile di vita. Tra le possibili cause dell’occhio secco ci sono l’uso continuato di tablet, smartphone e pc, trascorrere molto tempo in luoghi chiusi, magari con aria condizionata, e l’invecchiamento. Quando si invecchia, si sa, anche gli occhi cominciano a lanciare dei segnali di cedimento. Vediamo adesso i tipi sintomi dell’occhio secco.

Sensazione di avere un corpo estraneo nell’occhio

Una persona deve recarsi dall’oculista quando sente sempre bruciore agli occhi e non riesce bene a mettere a fuoco persone e oggetti. Altri sintomi dell’occhio secco sono la sensazione di avere un corpo estraneo negli occhi e disagio in presenza di luce.

Lo specialista sottopone il paziente, per diagnosticare la sindrome dell’occhio secco, a specifici esami per valutare l’eventuale condizione di alterazione dell’omeostasi lacrimale, come il Non Invasive Break Up Time (NiBUT). La secchezza degli occhi è generalmente correlata a un’anomalia della pellicola lacrimale, dovuta a una forte evaporazione delle lacrime o da una scarsa produzione delle stesse. Per questo motivo, ai soggetti affetti da sindrome dell’occhio secchio viene somministrato acido ialuronico, una sostanza in grado di dare un sollievo almeno 4 volte superiore rispetto ai classici colliri.

Collirio può essere inutile

L’occhio secco, in parole povere, è un disturbo caratterizzato dalla carente produzione di lacrime o la veloce scomparsa delle stesse. Gli specialisti possono ricorrere, per trattare il disturbo, anche alla luce pulsata. Ciò avviene quando l’uso del collirio si rivela inefficace.

Quando il collirio è inutile per trattare la sindrome dell’occhio secco? In genere, quando lo stato lipidico è alterato. E’ la vecchiaia, solitamente, la causa di tale anomalia. In questi casi è meglio usare la luce pulsata. Lo scorso 13 gennaio, a Milano, durante la conferenza ‘Film lacrimale: nuovi trend diagnostici e terapeutici’, il dottor Edoardo Ligabue, responsabile dell’equipe oculistica del Centro Diagnostico Italiano, aveva illustrato i primi dati relativi agli interventi con luce pulsata svolti in 18 mesi.

Il dottor Ligabue aveva detto che l’88% delle persone trattate con luce pulsata aveva ottenuti grossi benefici; il 48% dei pazienti, invece, è migliorato così tanto da non usare più lacrime artificiali.

Luce pulsata: metodo innovativo e non invasivo

Il trattamento a luce pulsata per la cura della sindrome dell’occhio secco è decisamente un metodo innovativo e non invasivo che fa leva su un apparecchio con cui si proietta luce pulsata negli occhi e si ripristina una giusta funzione del film lacrimale.

loading...

Chi sta pensando di sottoporsi al trattamento con luce pulsata per trattare l’occhio secco non deve assolutamente avere paura perché non provoca disagi, è privo di effetti collaterali e dura pochissimo. Il bulbo oculare resta intatto. Gli specialisti in genere raccomandano ai pazienti di sottoporsi ad almeno un ciclo di 3 sedute, che vanno svolte in 2 mesi. La quarta seduta è facoltativa.

La cura con luce pulsata conferisce benefici che durano circa un anno. Poi il paziente dovrebbe sottoporsi a una seduta annuale, per evitare di contrastare nuovamente l’occhio secco. Il trattamento della luce pulsata è basato sull’invio di calore, che favorisce la secrezione del meibum, la sostanza prodotta dalle ghiandole di Meibomio. Una tecnica che incide sul sistema vascolare vicino alle ghiandole lacrimali e neutralizza batteri e infiammazioni delle palpebre e della cute attorno agli occhi.