Perde 70 kg con la dieta della dopamina, la nuova vita di Tom

E’ possibile perdere 70 kg in 3 anni? Sì. Lo ha dimostrato lo chef stellato Tom Kerridge, che ha anche scritto un libro, diventato già un best seller, sulla sua esperienza. Come ha fatto Tom a perdere così tanti chili? Semplice, ha seguito la dieta della dopamina. Un regime alimentare particolare che promette di far dimagrire in tempi brevi senza troppi sacrifici. Vediamo adesso di cosa si tratta.

Dieta della dopamina per non soffrire a tavola

La dieta della dopamina, secondo quanto scritto sul sito della Newton Compton, è un regime alimentare semplice da seguire e assicura una forma fisica invidiabile senza soffrire a tavola.

La mancanza del cibo preferito è la causa principale del fallimento delle diete. Il segreto della dieta della dopamina è proprio l’assenza di sacrifici; chi deve perdere peso può mangiare anche alimenti gustosi. Le pietanze rientranti nell’innovativa dieta della dopamina di Tom Kerridge contengono ingredienti che diffondono la dopamina (il cosiddetto ormone della felicità) nel cervello.

Gli ‘eroi della dopamina’

Nel suo libro, lo chef che ha perso 70 kg parla degli ‘eroi della dopamina’, ovvero i cibi che permettono di dimagrire senza problemi, come carne, uova e cioccolato. Seguire la dieta della dopamina però significa rinunciare agli alcolici e ridurre il consumo dei carboidrati. Largo invece a frutta, verdura e proteine. Tale stile alimentare coniuga la bontà degli alimenti alla loro salubrità.

‘Come cuoco lavori lunghe ore e cadi nella trappola di bere molto e mangiare a tarda notte; inoltre, la pressione dovuta alla gestione di un’azienda può farti mangiare di più. L’avvicinamento ai 40 anni era un punto di riconoscimento nella mia vita. Non mi ero mai recato dai medici e non avevo mai avuto problemi di lavoro. Volevo semplicemente cambiare’, ha rivelato recentemente Tom Kerridge, che ha spiegato il modo in cui è riuscito a perdere 70 kg in 3 anni.

‘Ho perso peso scegliendo una dieta a basso contenuto di carboidrati perché potevo ancora cucinare come volevo, con cose come burro e crema. Ho tagliato l’alcol, i carboidrati e l’amido. In effetti non bevo più. Io non consumo molto pane, anche assumo carboidrati attraverso la frutta. Amo le mele’, dice lo chef.

Ogni dieta funziona

Il buon Tom crede che ogni dieta funzioni e che il motivo per cui molte persone non riescono a dimagrire è la mancanza di costanza. ‘Tutte le diete funzionano, ma non riesci a seguirle perché il cibo che stai mangiando, non ti interessa, è noioso. Il mio libro invita a rendere il cibo saporito’, ha aggiunto lo chef.

La lista degli alimenti da consumare

Cosa dovrebbe mangiare una persona che sceglie di seguire la dieta della dopamina di Tom Kerridge? Ecco alcuni alimenti che non dovrebbero mai mancare a tavola:

latte

latticini

formaggio

carne

yogurt

pesce

uova

frutta

verdura

cioccolato fondente

Dopamina: l’ormone dell’euforia

La dopamina è conosciuta anche come l’ormone dell’euforia, perché la sua presenza è connessa all’ambito dell’appagamento. Tutto quello che dà piacere all’essere umano, come un alimento gustoso, un brano musicale, etc. incrementa i livelli di dopamina. L’importante neurotrasmettitore è fondamentale anche per regolare funzioni rilevanti dell’organismo, sia a livello del sistema nervoso periferico che centrale. La dopamina è anche responsabile degli sbalzi d’umore, del sonno, della comprensione e del controllo della muscolatura.