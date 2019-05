Olio essenziale di citronella: utilizzi, usi e proprietà

Il benessere e la cura del nostro corpo e del nostro organismo è fondamentale. Moltissimi sono i prodotti che possiamo utilizzare sia naturali che chimici, ma ce n’è uno che ha moltissime proprietà e che possiamo utilizzare in vari modi, stiamo parlando dell’olio essenziale di citronella. Vediamo insieme le sue caratteristiche, le sue proprietà e come può essere utilizzato.

L’olio essenziale di citronella

L’olio essenziale di citronella o anche detto lemongrass viene ottenuto attraverso la distillazione in corrente di vapore prendendo l’erba fresca o anche parzialmente essiccata della pianta denominata Cymbopogon nardus, appartenente alla famiglia delle Apoaceae.

Questa pianta è molto diffusa nella terra dello Sri-Lanka, nel quale cresce in gran quantità e viene coltivata dalla popolazione. Le maggiori coltivazioni si trovano nelle zone meridionali del paese e cresce in terreni con caratteristiche magre.

La citronella, di per sé, non richiede molte cure e due sono le varianti più note e conosciute: quella coltivata a Malacca e quella che viene coltivata a Giava, quest’ultima fornisce un olio molto più aromatico, con una resa maggiore rispetto alla citronella coltivata nel Ceylon ed è anche molto più pregiato.

Proprietà medicinali

Le proprietà medicinali dell’olio essenziale di citronella sono svariete e numerose. Utilizzare l’olio essenziale di citronella è fondamentale per ottenere un effetto antiossidante, antispasmodico, sudorifero, antinfiammatorio, insettifugo.

E ancora, tra le proprietà dell’olio essenziale di citronella troviamo un effetto antimicotico, deodorante, antisettico, digestivo, tonico ottimo per la nostra pelle, e anche vermifugo e infine dona un effetto febbrifugo.

Componenti principali dell’olio essenziale di citronella

I componenti principali dell’olio essenziale di citronella sono principalmente quattro. Il profumo della citronella è inconfondibile e va a ricordare molto quello del limone. Il profumo del lemongrass è un profumo fresco, erbaceo, dolce floreale e rosato.

Il colore, tipico per questa varietà è quella del giallo in varie sfumature. Infatti, è possibile trovare oli essenziali con sfumature che vanno dal giallo bruno al giallo pallido. In alcune varianti, l’olop essenziale potrebbe anche essere incolore.

I componenti principali che ritroviamo nell’olio essenziale di citronella sono le canfenene, limonane terpinene, gli aldeidi per i quali è dovuto principalmente la tipica profumazione dell’olio, il metileugenolo ed infine gli alcoli, divisi ingeraniolo e citronellolo.

Gli utilizzi dell’olio essenziale

Nelle zone nelle quale la citronella viene coltivata e prodotta, questa viene utilizzata per il trattamento della febbre, per i problemi digestivi, per allontanare gli insetti e i parassiti, per allevare i problemi intestinali e quelli reumatici.

Le indicazioni principali attribuite all’olio essenziale di citronella, come detto in precedenza, sono molte e questo può essere utilizzato contro la ipersudorazione, come repellente per insetti, per combattere raffreddore, influenza e febbre ed attenuare la cattiva digestione e la seborrea.

Inoltre, la citronella e il suo olio essenziale possono essere utilizzati contro il meteorismo, per combattere la cefalea o anche i reumatismi. Per quanto riguarda altri usi non possiamo non menzionare l’utilizzo per debellare le infezioni e contrastare l’affaticamento.

La conferma degli studi

Anche gli studi e la comunità scientifica pare diano ragione alla citronella ed al suo utilizzo per combattere malattie e disturbi. Sicuramente, la citronella ha delle proprietà antibatteriche e questo è stato riscontrati a seguito di uno studio in vitro risalente al 2016.

i ricercatori, infatti, hanno visto come l’olio essenziale di citronella abbia una grande efficacia per poter combattere i ceppi del batterio Acinetobacter baumannii. Questo tipo di batterio è molto resistente ai farmaci e può, addirittura, causare polmonite e infezioni del sangue.

In una seconda ricerca, gli studiosi hanno potuto constatare come il gel di olio essenziale di citronella al 2% riesca a inibire la crescita e la formazione di batteri che possono andare a causare gravi malattie gengivali.

L’olio essenziale di citronella ha anche delle proprietà antinfiammatorie. Infatti, uno screening risalente al 2014 ha dimostrato che l’olio essenziale di citronella contiene potentissimi effetti anti-infiammatori. Il test fu eseguito su dei topi che presentavano infezioni fungine.

In questo caso, i ricercatori sono arrivati alla conclusione che l’olio essenziale di citronella potrebbe essere utilizzato e che può essere un aiuto per trattare l’infiammazione della pelle. Si aspettano, comunque, ulteriori studi condotti sull’uomo.

La citronella, anche in olio essenziale contiene forti proprietà antiossidanti. Questo è stato dimostrato attraverso uno studio in vitro nel 2015 a seguito del quale si è arrivati alla conclusione che la lemongrass è molto efficace nello scavenging dei radicali liberi.

In altri casi, l’olio essenziale di citronella può essere d’aiuto per quanto riguarda il trattamento di gastrite, ulcera e disturbi intestinali. Una ricerca del 2015 ha dimostrato che l’olio essenziale di citronella ha un effetto gastro-protettivo per lo stomaco quando si presentano dei danni ad esso.

Un’altra ricerca, condotta nel Regno Unito nel settembre 2016, ha invece dimostrato le proprietà antimicotiche dell’olio essenziale di citronella. Questo è stato utilizzato su alcuni funghi specifici, tra i quali anche quello della Candida albicans, responsabile di candidosi e mughetto. I risultati sono stati sbalorditivi e strabilianti.

Per la cura dell’artrite reumatoide, l’olio essenziale di citronella può essere di grande aiuto per cercare di ridurre i sintomi grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. Uno screening del 2017 è stato effettuato su 30 volontari con età compresa tra i 35 e i 70 anni che presentavano diagnosi di artrite reumatoide.

Questi sono stati sottoposti ad utilizzo dell’olio essenziale di citronella per 30 giorni consecutivi. Sulle zone interessate venivano applicati 3 milligrammi di essenza e a fine esperimento le persone che hanno partecipato alla ricerca hanno trovato dei benefici utilizzandola riferendo di avere una sensazione di giovamento per quanto riguarda i dolori.