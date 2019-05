Diabete, la colazione ideale per tenere sotto controllo la glicemia

Si sa, la colazione è il primo e più importante pasto della giornata. Mangiare sano ed assumere la giusta dose di nutrienti è fondamentale per avere le energie necessarie per affrontare i primi impegni quotidiani. In particolare, i pazienti affetti da diabete devono prestare attenzione alla colazione, evitando gli alimenti che contengono troppo zucchero. Il diabete infatti è una malattia per la quale il corpo non riesce a sintetizzare in maniera corretta il glucosio assunto con l’alimentazione. Cosa può mangiare una persona malata di diabete per fare una colazione giusta ed equilibrata, evitando di ingerire dosi elevate di zuccheri?

Colazione e diabete: cosa mangiare e in che quantità

La colazione è il pasto con cui si apre la giornata, il momento in cui dovrebbero essere assunte le sostanze e i nutrienti necessari per affrontare i primi impegni. E’ importante per restare concentrati, essere svegli e attivi, e per arrivare al momento del pranzo senza essere spossati e soprattutto affamati. Una colazione equilibrata e abbondante ci permetterà di sentirci carichi e pieni di energie, così da consumare un pasto leggero a metà giornata. Nei pazienti affetti da diabete, in particolare, la colazione può rivelarsi un momento complicato. Questa malattia, a causa della mancata sintetizzazione del glucosio da parte dell’organismo, impedisce di assumere dosi eccessive di zucchero. L’effetto pericoloso e conseguente sarebbe uno stato di iperglicemia.

Per questi motivi, è molto importante che una persona malata di diabete abbia delle alternative salutari ed equilibrate quando si tratta di fare la prima colazione. Tutti i nutrienti sono essenziali per mantenere in salute il corpo e l’organismo, ma tutti i nutrienti vanno assunti nelle giuste dosi senza esagerare. La giusta quantità dipende dalle caratteristiche specifiche di ognuno di loro, che vanno quindi considerati individualmente caso per caso.

Carboidrati

Come riportato da KontroKultura, i carboidrati, data l’alta concentrazione di glucosio, sono quelli che potrebbero creare più problemi ai pazienti diabetici. Per questo motivo se ne sconsiglia un consumo eccessivo. Sono più adatti i cibi e gli alimenti a basso indice glicemico o i carboidrati a lento rilascio, che influiscono di meno sulla glicemia. Tali sostanze si trovano soprattutto nei prodotti biologici o naturali. Vedi, pane di segale, frumento o kamut. Il pane integrale fatto con il lievito madre, le fette biscottate integrali senza zucchero, i biscotti secchi integrali senza zucchero e i fiocchi di avena crudi.

Frutta

I frutti sono alimenti che contengono naturalmente zuccheri. Non ne è vietato il consumo, ma l’assunzione deve essere moderata ed equilibrata. In particolare è consigliata la frutta fresca e intera, perché rispetto a quella cotta e sbucciata ha un più basso indice glicemico. Ci sono alcuni frutti che influiscono in grado minore sulla glicemia. Vedi, mela, melograno, arancia, pesca e pompelmo.

Proteine, grassi e frutta secca

Come detto sopra, per la prima colazione, è buona regola assumere un pò di ogni principio nutritivo. Ogni sostanza darà il suo apporto per sentirsi carichi ed energici nella prima parte della giornata. Per quanto riguarda le proteine e i grassi si possono consumare sia quelli di origine animale che vegetale. Nello specifico, si consiglia l’assunzione di yogurt magri ma anche latticini, ricotta e le uova. La frutta secca è un alimento completo in quanto fornisce il giusto apporto di proteine e grassi buoni. Per questo motivo bisogna essere particolarmente accorti a non esagerare con le quantità.

Bevande

Che si scelga una colazione dolce o salata, europea o continentale, è sempre piacevole accompagnare gli alimenti con una bevanda. Per i pazienti diabetici alcune di queste sono sconsigliate, dato sempre il grande contenuto di zuccheri. Si invece al latte scremato o parzialmente scremato, al caffè decaffeinato, al thè verde. La cosa fondamentale è prestare attenzione agli zuccheri aggiunti, come nel caso dei succhi di frutta, che sono particolarmente nocivi e dannosi. Tutte le bevande vanno infatti consumate senza zuccheri.