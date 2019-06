Pamela Prati story: Eliana Michellazzo si sfoga rabbiosa su Instagram

Sembra non dover terminare la Pamela Prati story. Nella notte Eliana Michelazzo posta su Instagram alcune stories al veleno contro la nota soubrette. A quanto pare l’amicizia tra le due sembra esser davvero finita. Entrambe, coinvolte nello scandalo ‘Mark Caltagirone‘ hanno iniziato una vera e proprio guerra social.

Lo sfogo di Eliana Michelazzo

Lo sfogo di Eliana Michelazzo arriva direttamente su Instagram. L’ex manager di Pamela Prati ha pubblicato ben 5 stories che hanno un tono molto rabbioso. I messaggi, chiaramente diretti all’ex amica e soubrette sono subito diventati virali.

In una delle stories la Michelazzo ha scritto in maniera molto diretta: “Oltre che parli sei pure ladra e sai quanto ho pianto per Simone, i regali te li potevi risparmiare. Ho passato 10 Natali sola senza la mia famiglia vera” – poi continua – “. Ah sì, ora dici che i profili li hai aperti all’università! Vergogna, ti sei presa gioco di me! Per fortuna che la legge fa le sue indagini. Fatti un esame di coscienza, tutto risale a te”.

Il Simone del quale si parla nella stories rilasciata durante la notte tra il 3 e il 4 giugno 2019 su Instagram sarebbe il famigerato Simone Coppi, altro fidanzato fantasma e presunto marito virtuale di Eliana Michelazzo.

I dettagli rivelati

Eliana Michelazzo si è poi dedicata alla rivelazione di alcuni dettagli, che se confermati potrebbero essere catalogati sotto la cartella ‘informazioni personali delicate’. L’ex manager ha scritto: “Hai minacciato tante volte di morire con le gocce! Mettendomi terrore… Dicendo che non uscivi più di casa…” – poi ha aggiunto anche – “Pensi che ti avrei scritto muori? Non pensi che ti avrei aiutata messaggiando tranquilla? La scena del messaggio fa ridere… a breve lo pubblico”.

