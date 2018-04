Perché Vasco Rossi detesta i duetti?

La copertina dell’ultimo numero di Vanity Fair, uscito oggi, 25 aprile 2018, è dedicata a Vasco Rossi, uno dei cantautori più importanti e seguiti della storia della musica italiana. Il Blasco ha rilasciato anche un’interessante intervista ai microfoni del magazine, rivelando dettagli che forse neanche i fan di lunga data sapevano. Vasco, ad esempio, detesta i duetti, specialmente quelli di beneficenza.

Beneficenza? ‘La fai stando zitto’

loading...

“Duetti di beneficenza? No, grazie. La beneficenza è una di quelle cose che fai stando zitto. Cantare una canzone metà io e metà te va bene per i bambini dell’asilo: ci mettiamo il grembiulino, ci teniamo per mano e cantiamo la canzoncina. A volte, ti dicono: ‘Ma è per beneficenza’. Ma, secondo me, la beneficenza è una di quelle cose che fai aprendo il portafoglio e magari stai anche zitto, sennò non si capisce dove finisce il vantaggio per chi la fa e dove comincia la beneficenza. Per questo al povero Pavarotti ho sempre detto di no”, ha detto Vasco.

‘Per lo stesso motivo non sono neppure mai andato a giocare nella nazionale cantanti. Intanto non chiamatela nazionale cantanti, ma squadra di cantanti. Perché le parole sono importanti. E, invece, la gente le usa come viene. Come quelli che dicono che democrazia è poter scrivere sui social che sei uno stronzo. Non è così. E, poi, la tua opinione la puoi esprimere con il tuo nome e cognome, non usando un nickname’, ha aggiunto il rocker, parlando poi della sua prossima tournée che inizierà il prossimo 27 maggio 2018 a Lignano.

La tournée 2018 del Blasco

“Abbiamo riarrangiato alcuni pezzi vecchi, degli anni ’80. Modena Park è stata un po’ una seduta psicanalitica, nel senso che mi sono ritrovato a cantare canzoni che ho scritto 35, 40 anni fa e che non facevo più da un sacco di anni. Apriamo con ‘Cosa succede in città’. È una canzone che ho scritto nel 1985, ma che è ancora molto attuale. Pensiamo alla situazione che stiamo vivendo proprio adesso: la confusione, per esempio, ce n’è davvero un bel po’ in giro e anche di cose che non vanno. E, poi, secondo me, si capisce subito che ci parliamo chiaro. Ci sono almeno un paio di canzoni che non facevo da un pezzo”, ha detto l’artista.

Emma Marrone sogna un duetto con Vasco

Il rocker di Zocca detesta dunque i duetti. Se un giorno cambierà idea si accorgerà che nel mondo della musica italiana ci sono molti artisti che fremono per un duetto con lui. Tra questi c’è Emma Marrone, che durante una recente intervista a Radio Italia ha confessato: ‘Il palco che mi ha emozionato di più? Beh, sicuramente quello di San Siro quando un bel po’ di anni fa ho aperto il concerto di Vasco Rossi. Ero più emozionata per il fatto di essere sul suo palco, che di essere a San Siro. Devo dire che è stata una grande emozione… Se ho un duetto dei sogni? Assolutamente sì: Vasco Rossi!’.

L’anno scorso, dopo lo straordinario concerto al Modena Park, molti artisti italiani si erano complimentati col Blasco, tra cui Gianna Nannini. La rocker toscana aveva postato sul suo profilo social un’immagine che la ritraeva insieme a Vasco e la seguente scritta: ‘Vasco Rossi da record, ti voglio bene! Gianna’. Tale messaggio era stato commentato da molti internauti e qualcuno aveva confessato di auspicare un duetto tra Vasco e la Nannini. Chissà…