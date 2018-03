PREMIO LETTERARIO NAZIONALE MACABOR 2018

Macabor Editore ( www. macaboreditore.it ) indice la seconda edizione del Premio Nazionale “Macabor 2018” Sei le sezioni a concorso: Sez. A – Silloge inedita di poesia; Sez. B – Raccolta inedita di racconti ;Sez. C – Raccolta inedita di Fiabe; Sez. D – Romanzo inedito; Sez E – Libro inedito di saggistica; Sez. F – Testo teatrale inedito.

Regolamento

1. Si partecipa alla Sez. A inviando UNA silloge inedita di poesia in italiano o in dialetto con traduzione italiana a fronte, anche se già premiata, ( minimo 20, max 50 liriche); si partecipa alla Sez. B con UNA raccolta inedita di racconti ( minimo 7, max 20 racconti); si partecipa alla Sez. C con UNA raccolta di Fiabe ( minimo 5, max 10 fiabe): si partecipa alla Sez. D con UN romanzo inedito ( minimo 30, max 200 cartelle); si partecipa alla Sez E con UN libro inedito di saggistica ( minimo 20, max 200 cartelle); si partecipa alla Sez. F con UN testo teatrale inedito ( minimo 10, max 100 cartelle).

2. Tutte le opere dovranno essere inviate entro e non oltre la mezzanotte del 30 maggio 2018 esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo:

macaboreditore@libero.it

Inviare due copie dell’elaborato in due distinti allegati alla mail. Una copia dovrà essere contrassegnata dal solo titolo. L’altra copia dovrà contenere il titolo e i seguenti dati dell’Autore: nome, cognome, residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico. Nell’oggetto della mail si dovrà specificare “Premio Letterario MACABOR 2018” e nel corpo della mail la sezione di partecipazione.

3. È richiesto un contributo di partecipazione di Euro 20,00 per ogni sezione, da versarsi sul conto corrente postale N. 78525367 intestato a Vincenzi Bonifacio – Via Manzoni, 6 – 87072 Francavilla Marittima (CS).

O tramite un bonifico dall’Italia C.C. POSTE ITALIANE con le coordinate IBAN: IBAN: IT09 S076 0116 2000 0007 8525 367

Destinatario Vincenzi Bonifacio

Oppure su Carta postepay n° 4023 6009 4491 7782 intestata a Vincenzi Bonifacio C.F. VNCBFC60D25C489R

Allegare con l’invio degli elaborati anche la ricevuta del versamento.

4. PREMI: A – Silloge inedita di poesia 1° Classificato: Pubblicazione dell’opera (20 copie gratuite all’autore); B – Raccolta inedita di racconti 1° Classificato: Pubblicazione dell’opera (20 copie gratuite all’autore); C – Raccolta inedita di fiabe -1° Classificato: Pubblicazione dell’opera con illustrazioni a colori (20 copie gratuite all’autore); D – Romanzo inedito:1° Classificato: Pubblicazione dell’opera (20 copie gratuite all’autore); E – Libro inedito di saggistica: 1° Classificato: Pubblicazione dell’opera (20 copie gratuite all’autore ) F – Testo teatrale inedito: 1° Classificato: Pubblicazione dell’opera (20 copie gratuite all’autore).

Targhe e diplomi agli altri premiati

5. Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nei propri elaborati e in caso di plagio ne risponderà personalmente.

6. La Giuria sarà composta da personalità del mondo letterario. La cerimonia di premiazione si svolgerà in Calabria. La data e il luogo saranno comunicati tempestivamente a vincitori e segnalati appena si avranno tutti i risultati delle varie sezioni. Notizie sulla cerimonia di premiazione e l’elenco dei premiati saranno pubblicati sul sito di MACABOR Editore (www.macaboreditore.it).

7. L’operato della Giuria è insindacabile. La partecipazione al Premio implica la piena e incondizionata accettazione del presente regolamento. Le opere inviate non saranno in nessun caso restituite.

Ulteriori informazioni: Tel. 389 6411 603 Email: macaboreditore@libero.it

MACABOR EDITORE

http://www.macaboreditore.it/home/index.php