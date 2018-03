Fedez è papà, Leone nato a Los Angeles

Il rapper milanese Fedez è diventato papà. Leone, il suo primogenito, è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2018 a Los Angeles. Leone Lucia, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, è nato con un anticipo di 3 settimane rispetto al previsto nel Cedars-Sinai Hospital, nosocomio in cui hanno partorito star del calibro di Beyoncé. Sembra che nell’ospedale losangelino vi fossero gran parte dei parenti del rapper e della celebre blogger e impresaria. La lieta notizia è stata pubblicata dopo un periodo di astinenza di Chiara e Fedez dai social. Molto strano per loro, che amano tenersi in contatto coi fan mediante la Rete.

Nato in anticipo

Nei giorni scorsi, Fedez e la Ferragni avevano detto che il loro primogenito sarebbe nato prima del termine ma non sapevano quando. Ecco, dopo tanta attesa, è arrivato lo splendido momento. Leone sarebbe dovuto nascere il 9 aprile. Il piccolo non ha voluto aspettare tale giorno, allietando i genitori in anticipo. I medici hanno preferito far nascere il piccolo precocemente anche perché la placenta della Ferragni era invecchiata. Ciò pregiudicava il nutrimento del bebè. Il piccolo Leone gode di perfetta salute, così come la madre e il padre. Si mormora di una presunta esclusiva concessa dalla celebre coppia a un noto rotocalco. Forse è questo il motivo del silenzio dell’artista e della blogger anteriormente alla nascita di Leone.

Ferragni e Fedez: 2 anni d’amore

Chiara Ferragni e Fedez stanno insieme da due anni. Il rapper ha citato quella che poi è diventata la sua fidanzata ufficiale anche nel tormentone ‘Vorrei ma non posto’. Quando era uscita quella canzone, l’artista stava corteggiando la blogger. Tra chiacchierate e uscite insieme, i due sono diventati una coppia affiatata e indissolubile. In queste ore i fan stanno ricoprendo le loro bacheche social di messaggi di auguri. Leone è nato proprio il giorno successivo alla Festa del papà. Proprio ieri Fedez aveva postato su Instagram una foto che lo ritrae vicino a una scatola di rose bianche e blu con la scritta Leo. Lo scatto è corredato dalle seguenti parole: ‘Sono solo un bambino che chiamerai papà’.

I medici, le scorse settimane, avevano prescritto alla Ferragni assoluto riposo per problemi alla placenta. La blogger e il rapper non avevano voluto tenere nascosta la loro inquietudine ai fan. Chiara aveva scritto sui social: ‘Abbiamo passato tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico di Leo era più basso del solito… Dopo aver terminato il monitoraggio siamo tornati a casa. Sono così felice che Fedez e i miei amici mi abbiano fatta ridere e non preoccupare’. Chiara Ferragni, durante la gravidanza, è stata sempre assistita, oltre che dal compagno, anche dalla madre Marina.

Adesso Fedez è padre, un compito che comporta tanti oneri e onori. Sono lontani i tempi delle pistole. Durante un’intervista rilasciata l’anno scorso, il cantante aveva raccontato che, ai tempi delle scuole medie, il padre di un suo amico era uscito dal carcere: ‘Ogni tanto, siccome temeva di essere fermato, il padre del mio amico ci dava la sua pistola, per tenergliela. Io nella mia sconsideratezza, la mettevo nello zaino. Una roba che oggi mi dico coglione…’.