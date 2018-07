Rimini, annullato concerto di Al Bano e Romina Power

Neanche Al Bano e Romina Power si sono esibiti sul palco del Beat Village alla Darsena. Il concerto era programmato da tempo ma è stato annullato dagli stessi artisti, i quali hanno tenuto una conferenza stampa al Grand Hotel Di Rimini per spiegare le motivazioni di questo gesto spiazzante. In 53 anni di carriera, infatti, non hanno mai annullato un concerto. Nonostante abbiano provato ad andare sul palco per rispetto dei fan paganti, però è stato fin da subito chiaro che gli organizzatori non avrebbero pagato nè gli artisti, nè i tecnici e gli operai. Da qui, la decisione drastica.

I due artisti, dopo aver annullato il concerto alla Darsena, si sono detti molto dispiaciuti per i loro fan, ma chepurtroppo si è rivelato tutto una trappola. Scandaloso anche il gesto dell’organizzatore Willer Dolorati, il quale era ancora intento ad aggiungere sedie per gli spettatori. Il Comune di Rimini è intervenuto nella vicenda, visto che ha patrocinato l’evento. L’assessore Jamil Sadegholvaad ringrazia pubblicamente Al Bano e Romina che fino all’ultimo hanno cercato di esibirsi ( la notizia dell’annullamento è arrivata dopo il sound check) e ha fatto sapere che insieme alla coppia si sta cercando di individuare una data per il recupero il concerto perso, sottolineando che l’organizzazione ha creato danni a tutti. Il Comune ha patrocinato l’evento, nonostante i forti dubbi, solo in seguito alla visione dei contratti firmati dai vari artisti. Si sottolinea comunque che anche la SIAE ha reclamato i diritti sulle canzoni che non sono stati pagati e il Comune di Rimini ha ritirato il patrocinio gratuito per gli eventi del Beat Village, ormai al capolinea. In tutto questo, Romina Power si è sfogata su Instagram con un post al veleno.

La reazione dei fa di Al Bano e Romina

Peccato che la comprensione non sia per tutti: i fan paganti infatti non hanno preso bene la decisione di Al Bano e Romina Power, gridando per tutta la Darsena “Vergogna” e chiedendo i soldi del biglietto indietro. Una reazione comprensibile, anche perchè erano presenti persone accorse da ogni parte dell’Italia e dall’estero, persino dalla Russia. C’era chi aveva portato fiori e bottiglie di champagne: la data è quella dell’anniversario di matrimonio di Al Bano e Romina, oggi partner non più nella vita ma sul palco.