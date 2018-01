Scongelare la carne al microonde fa male, meglio lasciarla in frigo

loading...

Il forno a microonde è molto apprezzato nei frenetici tempi moderni perché consente di scongelare presto gli alimenti, senza attendere diverse ore. Ci sono alimenti, però, che dovrebbero scongelarsi naturalmente, senza forzature. Tra questi c’è la carne. Un team di ricercatori della Abertay University di Dundee hanno detto che non si dovrebbe mai scongelare la carne nel forno a microonde. A confermarlo è stato anche l’esperto Costas Stathopoulos, coordinatore della ricerca, in occasione di una puntata di Inside the Factory, una trasmissione televisiva sulla BBC.

Il metodo migliore per decongelare la carne

Il professor Stathopoulos ha indicato il modo migliore per scongelare la carne, escludendo il ricorso al forno a microonde. L’esperto ha anche sottolineato che i metodi più sfruttati per il decongelamento della carne sono anche i più dannosi.

C’è chi scongela la carne col forno a microonde e chi la lascia sul piano della cucina. Ambedue i metodi non sono sicuri perché agevolano la diffusione dei batteri sui cibi decongelati. Meglio seguire le istruzioni per lo scongelamento indicate sulle etichette dei cibi.

Secondo il professor Stathopoulos, il modo migliore per scongelare la carne è lasciarla nel frigorifero. Ciò per ostacolare la formazione dei batteri. L’esperto è arrivato a tale conclusione dopo aver effettuato una sperimentazione. Ha notato che sulla carne lasciata a scongelarsi sul piano della cucina si erano formati il doppio dei batteri.

Il coordinatore dello studio ha anche ricordato che gli alimenti non dovrebbero essere lasciati nel surgelatore per oltre 6 mesi.

Il forno a microonde è così sicuro?

Il forno al microonde è stato spesso oggetto di studi. Alcuni ricercatori avrebbero dimostrato addirittura che gli alimenti introdotti nel microonde subiscono alterazioni a livello molecolare e se consumati finiscono per squilibrare il sistema immunitario. Strano che non sia stata data mai molta rilevanza a tale risultato.