Spray nasale contro la dipendenza dal gioco d’azzardo

Un gruppo di ricercatori finlandesi ha avviato uno studio per scoprire se uno spray nasale può contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo. In base alle poche informazioni che ci sono pervenute, il portentoso spray contiene naloxone ed è ad azione rapida. Il naloxone viene generalmente usato per trattare overdose di oppiacei come morfina, oppio ed eroina. Si tratta cioè di una sostanza che ostacola la secrezione della dopamina, neurotrasmettitore correlato al piacere che ricopre un ruolo importante nelle dipendenze.

Spray nasale arriva al cervello subito

Hannu Alho, docente di medicina delle dipendente presso l’Istituto nazionale per la salute e il benessere di Helsinki, ha detto: ‘Lo spray arriva al cervello in pochi minuti, quindi è molto utile per un giocatore… Se si desidera giocare d’azzardo, basta prendere lo spray’.

La ricerca sullo spray nasale contro la ludopatia, comunque, è solo iniziato. Gli studiosi finlandesi adesso sono alla ricerca di 130 persone disponibili a prendere parte alla sperimentazione.

Il test, secondo Alho, ‘è il primo del suo genere a livello mondiale a utilizzare spray nasale’. Il 50% dei volontari userà lo spray nasale per 3 mesi; l’altra metà, invece, un placebo.

Lo studio è importante anche perché, in base ai recenti dati, il 2,7% dei finlandesi tra i 15 e i 74 anni ha avuto problemi con il gioco d’azzardo.

Un rapporto del 2017 diffuso dalla Commissione del Regno Unito sul gioco d’azzardo, invece, ha indicato che due milioni di cittadini britannici sono giocatori problematici o a rischio di dipendenza.

L’importanza di un effetto rapido

Alho ha affermato che in passato era stato tentato di trattare la dipendenza dal gioco d’azzardo con una pillola a base di una sostanza analoga al naloxone. Qualche effetto positivo era stato notato, anche se la pillola era assorbita dopo un’ora.

‘Il gioco d’azzardo è un comportamento molto impulsivo… la necessità di giocare inizia subito. Per questo motivo stiamo cercando un farmaco con un effetto rapido… Lo spray nasale agisce in pochi minuti’, ha aggiunto Alho.