Succo di pomodoro per abbassare livelli di colesterolo e pressione

Un nuovo studio ha rivelato che consumare in maniera regolare il succo di pomodoro, non salato, è un vero e proprio toccasana per contrastare gli alti livelli di pressione e colesterolo oltre a contribuire alla prevenzione di malattie cardiovascolari e problemi legati al nostro cuore. La ricerca arriva direttamente dal Giappone e più specificatamente dalla Tokyo Medical and Dental University.

Lo studio sul succo di pomodoro

Lo studio sul succo di pomodoro è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica e di settore Food & Science nutrition. I ricercatori giapponesi hanno sottoposto i volontari che hanno aderito all’esperimento l’assunzione quotidiana di succo di pomodoro non salato per un periodo complessivo di otto settimane. I partecipanti all’esperimento comprendevano varie fasce di età ed erano suddivisi in 298 donne e 185 uomini.

Durante il periodo dello screening, tutti i volontari che hanno partecipato al nuovo studio hanno consumato una quantità di succo di pomodoro rigorosamente non salato a volontà. La media dell’intero gruppo è stata di 215 millilitri di succo di pomodoro al giorno, che corrisponde poco meno a una tazza di tè.

Ogni partecipante, sia a inizio ricerca sia alla fine dei test, sono stati chiamati a compilare dei questionari riguardanti i loro parametri salutari per quanto riguarda i livelli di trigliceridi, di colesterolo e anche di glucosio a digiuno nel sangue e pressione sanguigna. Inoltre, ogni partecipante ha dovuto riportare le proprie abitudini alimentari e le notizie riguardanti lo stile di vita.

La ricerca degli studiosi giapponesi mira alla verifica sulle proprietà del succo di pomodoro e alla verifica della riduzione di fattori a rischio per il nostro organismo legati a patologie cardiovascolari, colesterolo alto, iperglicemia e anche ipertensione, uno dei disturbi più frequenti negli ultimi anni sia negli uomini sia nelle donne a causa di una errata alimentazione e una vita sedentaria e molto frenetica.

Le proprietà del pomodoro

Le proprietà del pomodoro sono state individuate in alcuni composti bioattivi, come ad esempio la vitamina A, il licopene, l’acido gamma-amminobutirrico e il calcio, in grado di svolgere delle funzioni molto importanti per la cura e il benessere dell’organismo, compresa la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Nelle donne di mezza età questi composti bioattivi sono in grado di ridurre notevolmente i livelli di trigliceridi nel sangue , inoltre, hanno effetti positivi sulla pressione sanguigna, sulla funzione endoteliale e sui lipidi del sangue.

Il succo di pomodoro per combattere l’aterosclerosi

Il succo di pomodoro è utilissimo per combattere l’aterosclerosi, che si presenta quando la parete interna delle arterie di medio e grosso calibro, denominata dalla comunità scientifica ‘intima’, subisce dei gravi danni che vanno a causare delle lesioni definite placche aterosclerotiche. Queste placche aterosclerotiche vengono generate a causa dell’ossidazione di lipoproteine e dall’accumulo del tessuto fibroso causando gravi complicazioni come ad esempio un’infiammazione delle arterie che vanno a restingersi e divenire più dure.

L’aterosclerosi è una patologia vascolare cronica e progressiva nel corso degli anni. Generalmente si manifesta in età adulta o avanzata ed è alla base di moltissime complicazioni cardiovascolari come l’infarto, l’aneurisma, i disturbi vascolari periferici e l’ischemia cerebrale. Tra le cause dell’aterosclerosi possiamo sottolineare sicuramente il fumo, l’alcool, l’ipertensione, il diabete, il colesterolo, i trigliceridi alti e l’invecchiamento mentre moltissime altre sono a tutt’oggi ancora da chiarire.

Abbassare la pressione con il succo di pomodoro non salato

Abbassare la pressione con il succo di pomodoro non salato è stato dimostrato dal team di ricercatori giapponesi che tra i volontari allo studio hanno preso in esame ben 94 casi con diagnosi di ipertensione o preipertensione, ovvero status di pressione sanguigna elevata, ma non tanto da essere considerata come una vera e propria diagnosi di ipertensione.

I risultati dei test hanno dato ragione agli studiosi che hanno dimostrato i benefici del succo di pomodoro. I partecipanti al progetto per un anno hanno assunto una tazza di succo di pomodoro non salato al giorno e i livelli della pressione sanguigna sono scesi significativamente. Ad esempio si è visto come la pressione sanguigna sistolica media sia diminuita da 141,2 a 137,0 millimetri di mercurio e come quella arteriosa diastolica media sia scesa da 83,3 a 80,9 millimetri di mercurio.

I ricercatori hanno tenuto in considerazione le linee guida dell’American Heart Association secondo le quali i pazienti che hanno mostrato un abbassamento della pressione arteriosa con i nuovi parametri sono stati catalogati dallo stadio 2 allo stadio 1 di ipertensione. Un altro dato significativo emerso dallo studio sul succo di pomodoro non salato è che gli effetti benefici registrati sono stati riportati sia dai pazienti di genere femminile che in quelli di genere maschile comprendendo una fascia d’età molto ampia,quindi dai pazienti più giovani a quelli più anziani.

Come ridurre i livelli di colesterolo

Tra i benefici rilevati a seguito dello studio vediamo come il succo di pomodoro non salato sia in grado anche di abbassare i livelli di lipoproteine a bassa densità LDL, ovvero il cosiddetto colesterolo cattivo. Il test ha riguardato ben 127 persone che presentavano livelli lipidici plasmatici alterati all’interno del sangue.

Questi, una volta assunto quotidianamente del succo di pomodoro non salato hanno evidenziato anche un miglioramento per quanto riguarda i livelli di trigliceridi o sulle lipoproteine ad alta densità HDL, ovvero quello che viene considerato il colesterolo buono. La ricerca e i test sono stati eseguiti su 65 volontari che hanno presentato diagnosi con una ridotta tolleranza al glucosio non trattata.

Oltre il succo di pomodoro non salato moltissimi alimenti hanno le potenzialità per abbassare i livelli della pressione e del colesterolo. Tra questi troviamo anche la soia e le mandorle.