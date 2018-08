Un comodo ed elegante dispenser soap per il bagno

Il dispenser di sapone e il suo utilizzo

Il distributore di sapone o, dall’inglese, dispenser soap, è un accessorio da bagno da tenere sempre in casa, come anche in ufficio, per lavarsi le mani in modo igienico e facile.

Il dispenser di sapone e il suo utilizzo infatti serve sopratutto per evitare che una stessa saponetta venga utilizzata e presa in mano da più persone, con conseguente diffondersi di germi.

Come è fatto un dispenser soap

Come è fatto un dispenser soap? E’ un contenitore con un beccuccio a pressione, che va riempito di sapone liquido e che con una leggera pressione fa uscire il sapone liquido e ogni erogazione è sempre nella stessa quantità.

Grazie al porta sapone liquido si evita il diffondersi di germi sopratutto in quegli ambienti frequentati da molte persone come bagno di uffici o amministrazioni pubbliche.

Il dispenser soap può essere di vari tipi, c’è quello da appoggiare al lavabo, o quello da parete. Le dimensioni possono variare per entrambi, ma in particolare in quello da parete che per uffici di grandi dimensioni o per strutture ricettive o ristorative può avere anche capacità di 2000 ml.

Ci sono dispenser dalle forme standard e sempici, come anche un comodo ed elegante dispenser soap che conferisce al bagno un tocco di stile.

Negli hotel vi sono a volte anche dispenser soap da mettere nel vano doccia, con il bagno schiuma, per facilitare le operazioni di lavaggio.

Il dispenser soap viene caricato con un certo quantitativo di sapone liquido, sia che si tratti di un dispenser da appoggio, come di quello da parete. Su quest’ultimo spesso si trova una tacchetta, che quando è visibile significa che indica quando il sapone sta per finire ed è giunto il momento di effettuare una nuova ricarica.

Dispenser soap di design

Oggi sul mercato si trovano tanti modelli diversi di dispenser soap, comodi, pratici e anche di design, dai colori e dalle forme eleganti, e realizzati in vari materiali, che vanno dal metallo cromato o da quello satinato, alla porcellana sia bianca che colorata, al vetro, vetro freddo e corian, a quelli comuni in plastica, ma in ogni caso questo accessorio dona un aspetto elegante e curato al bagno.

In particolare i dispenser soap di design offrono un tocco di eleganza in più all’ambiente, con forme moderne e di stile, per conferire un allure chic al bagno, che viene considerato oggi non un ambiente di servizio ma una vera e propria stanza di casa, equipaggiato con accessori e arredi di un certo stile, che riprendono quello delle altre stanze dell’abitazione.

Si può anche acquistare assieme ad altri accessori in pendant come il portaspazzolino e dentifricio o il porta saponetta.

Sono in vendita sia nei negozi di articoli per la casa e per il bagno, come anche in portali online di prodotti per l’ufficio, dato che questi articoli sono indispensabili anche negli uffici, in ogni bagno, per dare utilità e praticità a chi vi lavora come agli ospiti.

Questi accessori stanno bene nel proprio bagno di casa come in ufficio, sia che si tratti di quelli da piano come quelli da parete per conferire un aspetto curato e esteticamente piacevole al bagno.

Potete quindi scegliere un un comodo ed elegante dispenser soap in ceramica, con bordi rilegati, e beccuccio in acciaio cromato, del colore che preferite, tra una vasta palette di colori, che possa intonarsi con il colore delle piastrelle e dei sanitari del vostro bagno di casa, oppure un elegante dispenser da parete in abs o in acciaio lucido con forme sinuose e armoniose, da mettere nel bagno dell’ufficio.

In questo modo chiunque acceda al bagno avrà subito una bella sensazione di ordine e eleganza oltre che di igiene e pulizia, e questo darà anche una immagine migliore alla vostra abitazione o al vostro luogo di lavoro e alla vostra azienda.