Uova, perché fanno bene all’organismo? Benefici, proprietà e come cucinarle

Le uova sono un alimento davvero molto ricco con un ottimo apporto al loro interno di vitamine, proteine e anche sali minerali come ad esempio il calcio, il potassio ed il ferro. Come spesso accade per quanto riguarda gli alimenti, anche le uova forniscono al nostro organismo molteplici benefici. Proprio dei recenti studi hanno avvalorato questa affermazione e dichiarando che le uova non vanno ad agire in maniera negativa sui valori del colesterolo. Anche in questo caso, però, ci potrebbero delle controindicazioni, soprattutto per tutti quei soggetti che ne sono allergici.

Nonostante il loro contenuto di colesterolo, le uova sono sempre più consigliate anche dai dietologi e nutrizionisti, che decidono di inserirle nei regimi alimentari da consigliare. E’ bene conoscere il preciso profilo nutrizionale delle uova e sapere quali sono i benefici che il nostro organismo ne trae e quali invece i rischi o le controindicazioni che dipendono dal loro consumo.

Le proprietà nutrizionali delle uova

Come detto in precedenza, andremo a vedere insieme quali è il profilo nutrizionale delle uova, un alimento davvero versatile che può essere cucinato in svariati modi. Inoltre, piace davvero a tutti, dai più grandi ai più piccini che vanno pazzi per il tuorlo. Se prendiamo come esempio un uovo sodo di misura grande e quindi calcolando all’incirca 50 grammi di prodotto avremo al suo interno all’incirca 6,30 gr di proteine, 78 gr di calorie, 5,2 di grasso totale e 0,56 gr di zuccheri mentre per quanto riguarda il ferro se ne calcola all’incirca 0,59 mg, 25 mg di calcio, 0,52 mg di zinco e 63 mg di potassio. Per il colesterolo si può considerare un valore di all’incirca 186 mg mentre per quanto riguarda il ferro 0,59 mg. Le vitamine presenti nell’uovo sono la vitamina A per la quale si possono contare circa 265 unità internazionali mentre 44 ne conteremo di vitamina D.

Ovviamente il profilo nutrizionale dell’uovo va a cambiare in base anche al tipo di cottura, in gradi di alterare le particelle in esso contenuto. Le uova donano moltissima energia e sono un vero e proprio toccasana per quanto riguarda le unghie ed i capelli. Come detto già nei paragrafi precedenti, l’uovo è stato rivalutato moltissimo dalla comunità scientifica, tanto che ad oggi è stata modificata la dose settimanale consigliata passando da due a cinque, con l’accortezza però di non assumerne più di due al giorno.

Le uova sono ricche anche di vitamina B6 e B12 oltre all’acido folico quindi, a meno che non si è allergici, si possono consumare anche in gravidanza. Anche per chi pratica sport, le uova sono molto consigliate poiché donano molta energia e sono un’ottima fonte proteica. Inoltre, le uova ci aiutano a proteggere la vista e a dimagrire e rendere il nostro corpo più tonico.

Le proprietà benefiche

Molte sono le ricerche che hanno attestato le proprietà benefiche delle uova, tra queste ci sono quelle relative al dimagrimento. Ebbene si, le uova aiutano a perdere peso. Secondo uno studio se si esegue una dieta a base di uova ricca di grassi si riesce a perdere molto più grasso rispetto ad una dieta che prevedeva una base di carboidrati e poverissima di grassi. Le uova, inoltre, sono un ottimo alleato del cuore e aiutano a prevedere gravissime malattie cardiache o ictus.

Per quanto riguarda le altre proprietà benefiche, le uova riescono a darci un senso di sazietà molto alto e inoltre, non vanno ad incidere ed aumentare i livello del colesterolo. Una ricerca è stata effettuata su dei pazienti che presentavano una diagnosi di diabete e dopo tre mesi di monitoraggio si è visto che assumere un uovo al giorno non aveva assolutamente aumentato il colesterolo.

Le controindicazioni

Vediamo ora quelle che possono essere le controindicazioni relative al consumo delle uova. Come già spiegato il mito dell’aumento del valore del colesterolo è stato sfatato dalle ultime ricerche e quindi le controindicazioni devono essere prese in considerazione maggiormente da tutti quei soggetti che ne sono allergici. Ovvio, come ogni alimento non bisogna consumarne in eccesso e seguire, per il benessere del nostro organismo, una dieta salutare e molto equilibrata che ci doni tutti gli elementi benefici che il nostro corpo richiede.

In caso di allergia all’uovo si sconsiglia di consumarne poiché si potrebbero presentare diversi sintomi come ad esempio vertigini, diarrea, sensazione di oppressione alla gola o anche gonfiore delle labbra o della lingua e crampi molto forti allo stomaco. Una allergia grave potrebbe portare il soggetto anche ad uno shock anafilattico, caso nel quale occorre nell’immediato contattare un medico.

Come cucinare le uova

Ci sono moltissimi modi per cucinare le uova e, soprattutto per chi non ama la carne, sono un ottimo alimento per una corretta fonte di proteine necessarie al benessere del nostro organismo. Le uova, oltre ad essere consumate durante i pasti principali, possono essere consumate anche a colazione e per chi preferisce a merenda.

I metodo più utilizzato è sicuramente quello dell’uovo al tegamino o anche detto all’occhio di bue. In questo caso le uova devono essere cotte a fuoco alto in modo tale da ottenere una ottimale cottura dell’albume e mantenere l’albume semi liquido al suo interno. A fine cottura, per chi preferisce, si potrebbe aggiungere una macinata di pepe nero prima di andarlo a servire.

Chi preferisce, invece, potrebbe cucinare il cosiddetto uovo alla monachina, molto utilizzato a Napoli e dintorni. Per ottenerlo bisogna cuocere le uova bollendole in acqua e ottenendole, così, sode, e una volta cote sgusciarle e tagliarle a metà. Fatto ciò bisogna estrarre il tuorlo lasciando intatte le due metà dell’albume. Il tuorlo sarà aggiunto ad una besciamella ed una volta ottenuto un composto omogeneo bisognerà versarlo all’interno dell’albume, dove in precedenza c’era il tuorlo. A seguito di questo passaggio basterà unire le due metà dell’albume, impanarle nel pangrattato e friggerle.