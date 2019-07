Proteine: guida per una alimentazione ricca e salutare

Tra i vari nutrienti pochissimi di questi hanno la stessa funzionalità e importanza delle proteine. Quest’ultime sono indispensabili al nostro organismo e per il nostro benessere. Per una alimentazione ricca e salutare, quindi, è bene conoscere il giusto apporto di proteine che proteggano il nostro fabbisogno quotidiano. Per un regime alimentare sano ed efficace è giusto conoscere a fondo le proteine per capire quali e come è possibile sfruttarne tutti i vantaggi per donare al nostro corpo il massimo dei benefici. Vediamo insieme cosa sono le proteine e come possiamo introdurle nel nostro regime alimentare.

Che cos’è una proteina

La proteina, detta anche protido, non è altro che una macromolecola biologica, come ad esempio anche i glucidi o anche i lipidi. Le proteine in generale vengono considerate delle vere e proprie colonne portanti per il nostro organismo in quanto essenziali per lo sviluppo dei nostri muscoli, organi, epidermide, tendini e anche per la crescita degli ormoni, degli enzimi o anche dei neurotrasmettitori. La proteina stessa è formata da svariate sequenze di aminoacidi che insieme a dei legami peptici contribuiscono alla formazioni di lunghe catene proteiche essenziali per il nostro corpo.

Gli aminoacidi esistenti sono all’incirca 20, moltissimi dei quali vengono prodotti in modo naturale dal nostro organismo. Altri, invece, devono essere necessariamente introdotto tramite una dieta specifica. Proprio perché il corpo non riesce a produrre in maniera naturale questi ultimi, vengono definiti essenziali per quanto riguarda il funzionamento del nostro organismo. Le proteine assunte non devono essere calcolate solo per la loro quantità, ma sicuramente anche per la loro qualità, in modo tale da donare all’organismo i migliori benefici. Tra queste troviamo le proteine di origine animale, che donano al nostro corpo tutti gli amminoacidi essenziali in una giusta proporzione tra qualità, appunto, e quantità.

Proprio per soddisfare il nostro fabbisogno di proteine e l’apporto calorico, quindi è bene assumere regolarmente proteine animali derivanti da carne, latticini, uova o pesce. Grazie a questi alimenti è possibile trarre la giusta energia per il nostro sostentamento e movimento quotidiano. Per chi non assume proteine derivanti da prodotti animali, soddisfare il giusto apporto proteico non risulta per nulla facile, in quanto le proteine di origine vegetale non contengono sufficienti quantità di aminoacidi essenziali alo loro interno.

In caso che non si assumano proteine di origine animale, allora è bene introdurre nella vostra dieta alimenti come legumi e pasta, in modo da sopperire il più possibile il fabbisogno del vostro organismo. Nei casi nei quali un soggetto pratichi molto sport o voglia incrementare la massa muscolare allora è necessario integrare nella dieta anche degli integratori proteici.

Come il corpo utilizza le proteine

Possiamo dividere le proteine in diverse categorie distinte in base alle funzioni specifiche di ognuna di essa. Possiamo, quindi, trovare le proteine di trasporto o anche regolatrici e di difesa. Oppure possiamo dividerle in enzimi, proteine contrattili o strutturali. Come detto in precedenza, ognuna di esse svolge un ruolo determinato nel nostro organismo, che può utilizzarle, ad esempio, come fonte energetica.

Tra le altre funzionalità delle proteine, il nostro organismo è capace di sfruttarle per quanto riguarda l’attivazione di alcune reazioni organiche come, ad esempio, il metabolismo. Oltre a ciò, le proteine possono essere utilizzate per far trasportare le sostanze all’interno del sangue e anche per quanto riguarda la contrazione dei muscoli.

Un’altra funzionalità delle proteine che il nostro corpo va a sfruttare è quella relativa alla perdita del peso. Infatti, per scendere qualche chilo è bene consumare più calorie di quanto non se ne assumano giornalmente. E’ in questo caso che entrano in gioco le proteine. Infatti, assumendo cibi proteici andremo ad aumentare in maniera notevole il numero di calorie che verranno poi bruciate, grazie ad una continua stimolazione del metabolismo. Le proteine, inoltre, contribuiscono alla perdita di peso anche grazie al fatto che siano abili a farci ridurre i sintomi della fame e quindi l’appetito.

Tutti gli alimenti proteici aiutano a donare un senso di sazietà molto più prolungato rispetto ad altre tipologie di alimenti come ad esempio carboidrati o grassi, un apporto proteico alto aiuta il nostro organismo a arricchire la massa e a mantenerla con un dispendio minimo di calorie essenziali.

Fabbisogno ideale di proteine

Il fabbisogno ideale di proteine è essenziale per determinare il benessere del nostro organismo che giornalmente va a rinnovare il 2,5% della sua riserva di proteine. In questo modo è bene fornire al nostro organismo una quantità uguale o anche superiore di proteine poiché vengono facilmente consumate o bruciate. Per quanto riguarda gli adulti, la dose giornaliera di proteine è quella di all’incirca 0,8 grammi per ogni chilogrammo di peso corporeo quindi basterà calcolare il nostro peso e moltiplicarlo per 0,8.

Ovviamente, il calcolo varia a seconda delle situazioni come ad esempio se una donna è in gravidanza o se sta vivendo il periodo dell’allattamento. In questi casi specifici l’apporto e la quantità di proteine necessarie per il nostro fabbisogno sarà sicuramente più elevato. Stesso discorso vale per quelle persone che amano praticare sport o che comunque nel quotidiano sono molto attive.

Per aumentare correttamente l’apporto proteico basterà, quindi, andare ad aumentare leggermente la quantità del cibo che si consuma durante tutta l’arco della giornata, ma senza esagerare poiché l’assunzione di troppe proteine potrebbe mettere a rischio il nostro organismo andando a sovraccaricare fegato e reni.

Gli alimenti più proteici

Per quanto riguarda gli alimenti più proteici, come già detto in precedenza, abbiamo quelli di origine animale. Le principali fonti proteiche derivano quindi dalla carne come ad esempio pesce, hamburger, crostacei, pollame o anche molluschi; dai latticini come latte, yogurt o anche formaggio e dalle uova.

Anche negli alimenti di origine vegetale possiamo trovare un buon apporto di proteine come ad esempio nella soia, nel tofu, nei legumi, in particolar modo quelli secchi come piselli, fagioli, fave o lenticchie o anche nei cereali.