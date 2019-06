Whatsapp: dieci trucchi che tutti gli utenti dovrebbero conoscere

Whatsapp è entrata così tanto nelle nostre vite che ormai sembra quasi impossibile farne a meno. L’applicazione di messaggistica istantanea ha quasi sostituito in toto gli sms normali, con i quali gli utenti comunicavano prima dell’avvento delle tariffe Internet e del famoso servizio appunto. Whatsapp dà la possibilità di creare gruppi, mandare note audio, fare videochiamate e sfruttare tante altre potenzialità, delle quali forse non siamo nemmeno consapevoli. Sebbene lo si usi tutti i giorni – dando origine, a volte, ad una vera e propria dipendenza da smartphone – l’applicazione di messaggistica si vede utilizzata solo ad un minimo delle sue funzionalità. La maggior parte degli utenti sfrutta questo servizio in modo basilare, senza approfondire tutti gli aspetti dell’app per Iphone e Android. Vediamo invece oggi dieci trucchi che tutti dovrebbero conoscere per utilizzare al massimo Whatsapp.

Whatsapp, funzionalità nascoste per utilizzarlo al massimo

Come riportato da Wired.it, gli utenti medi del servizio di messaggistica istantanea Whatsapp, utilizzano questo servizio in modo superficiale e basilare. L’applicazione fa ormai parte della nostra quotidianità, ma ci si limita a sfruttarne solo le funzionalità più semplici. Ad una più attenta considerazione e ricerca, scopriamo invece che esistono almeno dieci trucchi che dovremmo conoscere per avere la massima resa e il massimo rendimento da Whatsapp. Rimangono fuori da questa lista quelli per visualizzare l’ultimo accesso o eliminare le temute spunte blu – espedienti ormai noti a chiunque. Vediamoli insieme:

Come creare collegamento di una chat sulla Homepage

Con questo trucco, analizzato nella versione Android, è possibile creare un collegamento diretto tra una chat specifica su Whatsapp e la homepage del nostro smartphone. La chat in questione può essere con un singolo contatto oppure con un gruppo. Basterà tenere premuto sulla casella – nella lista chat – di quella che si intende collegare alla home, cliccare sui tre pallini in alto a destra e selezionare “aggiungi collegamento chat”.

Come rispondere ad uno specifico messaggio

L’inconveniente delle chat di gruppo – dove magari ci troviamo con tantissime persone – è quello che, una volta che si inizia a parlare tutti insieme, alcuni messaggi potrebbero andare persi nella mischia. E’ importante quindi avere la possibilità di rispondere ad uno specifico messaggio per far sapere a quella persona che lo abbiamo ricevuto e letto. Per fare questo basterà tenere premuto sul messaggio al quale si intende rispondere poi, nella finestra a comparsa in alto, selezionare “rispondi”. In alternativa su iOS, si può anche scorrere direttamente il messaggio verso destra.

Come segnare i messaggio non letti

Molte persone hanno l’abitudine di entrare nelle chat, leggere i messaggi e poi magari dimenticarsi di rispondere – dato che dopo non c’è più la notifica a ricordarlo. Per evitare tutto questo basterà segnare i messaggi interessati come non letti, per tornarci in un secondo momento. Si deve sempre tenere premuta la chat che interessa poi, su Android si seleziona l’impostazione dal menù in alto a destra, mentre su iOS si scorre verso destra.

Come nascondere le anteprime dei messaggi

L’avvento di Internet e delle app di messaggistica ha dilatato il concetto di privacy, spingendo gli utenti a volere misure sempre più sicure e restrittive per tutelarsi. In piccolo, questa questione potrebbe riguardare anche le anteprime dei messaggi ricevuti, che solitamente compaiono sullo schermo dello smartphone, dando a chiunque sia nei paraggi la possibilità di buttarci un occhio. Per questo, si può andare su Impostazioni > Notifiche > Notifica a comparsa, per poi selezionare “nessuna”.

Come evidenziare una chat

Per mettere in risalto un contatto preferito che si vorrebbe avere sempre in evidenza basta apporre un Pin – una puntina – e la chat andrà automaticamente in cima alla lista. Su Android basterà tenere premuto e premere sull’icona in alto, su iOS tenere premuto e scorrere verso destra.

Come scrivere in grassetto, corsivo o sbarrato

Una delle innovazioni più recenti dell’applicazione di messaggistica istantanea di Whatsapp è stata dare agli utenti la possibilità di modificare la propria scrittura. Per variare o enfatizzare il contenuto dei nostri messaggi, possiamo infatti scegliere tra grassetto, corsivo o sbarrato. Per il grassetto serve un esterisco (es. *Whatspp*), per il corsivo l’underscore (_Whatsapp_) infine per lo sbarrato una tilde (~Whatsapp~).

Come dettare un messaggio con Siri o Assistente Google

Sebbene esista la possibilità di mandare note audio via Whatsapp, si può non avere la possibilità di utilizzare le mani nemmeno per premere sull’icona del microfono. In questi casi basterà chiamare Siri o l’assistente vocale di Google per dettare un messaggio da mandare tramite l’applicazione di messaggistica istantanea. Il comando è semplice “Hey Siri / Ok Google scrivi un messaggio Whatsapp a …”.

Come mandare messaggi broadcast

La funzionalità dei messaggi broadcast non è molto conosciuta e può essere confusa con le chat di gruppo. In realtà, con questo servizio viene mantenuta la privacy degli utenti ai quali è inviato il messaggio e solo il mittente ne conosce l’identità. In parole povere, la lista broadcast servono per spedire a tutti lo stesso messaggio senza doverlo scrivere di volta in volta. Su iOS, in alto a sinistra, basterà selezionare lista broadcast e scegliere poi i contatti interessati. Quando, e se, il mittente riceverà una risposta gli arriverà sotto forma di singolo messaggio tradizionale.

Come limitare la visualizzazione dell’immagine del profilo

Whatsapp fornisce agli utenti la possibilità di limitare il numero di persone che possono visualizzare la loro immagine del profilo. Sul sistema Android basterà cliccare sui tre puntini in altro a destra del menù, selezionare poi nell’ordine Impostazioni, Account, Privacy e apri Immagine del Profilo. A quel punto si potrà scegliere se far visualizzare l’immagine a Tutti, solo ai contatti o a nessuno.

Come personalizzare le notifiche

Con tutti i messaggi che arrivano quotidianamente si può avere la necessità di differenziare le varie notifiche, per capire subito chi è il mittente. Impostare dei suoni personalizzati per le notifiche può rivelarsi una funzionalità molto utile, sia per capire i messaggi che dobbiamo assolutamente leggere sia quelli a cui non vogliamo rispondere. Anche per fare questo basta il gruppo, cliccare sul nome in alto, poi su notifiche personalizzate e a quel punto scegliere il suono che si preferisce.