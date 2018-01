Adriano Celentano compie 80 anni, gli auguri di Teo Teocoli

Il 6 gennaio 1937, in una casa in via Gluck, nacque uno dei cantanti più famosi d’Italia: Adriano Celentano. Mancano pochi giorni, dunque, agli 80 anni del molleggiato. Celentano riceverà certamente tantissimi auguri perché nell’arco della sua strepitosa carriera ha conosciuto tanta gente. Con molti colleghi ha ancora buoni rapporti. Adriano iniziò a muovere i primi passi nel mondo della musica e dello spettacolo molto presto. Aveva solo 20 anni quando firmò il primo contratto con ‘Ciao ti dirò’. Poi arrivò il primo grande successo musicale con ‘Il tuo bacio è come un rock’.

Adriano ispiratore di Teo

Uno che sicuramente non dimenticherà di fare gli auguri ad Adriano Celentano è Teo Teocoli, attore, cantante, comico e presentatore italiano. Adriano è stato, per certi versi, un ‘faro’ per Teo.

Teocoli ha rilasciato una lunga intervista incentrata sul rapporto con il ‘molleggiato’. Teo si recava spesso in via Gluck 14 perché sapeva che lì poteva vedere il suo idolo. Un giorno ebbe la fortuna di incontrarlo.

Quando Celentano si trovò davanti a Teo Teocoli disse: ‘Oh cacchio, c’ho davanti lo specchio’. Poi, il ‘molleggiato’ invitò il giovane Teo nell’abitazione di via Gluck, dove viveva ancora la madre.

Si può dire tutto eccetto che Adriano Celentano non abbia una forte presa sul pubblico. Da dove sorge l’appeal dell’artista milanese?

Il carisma di Celentano

‘Dalla sua grande preparazione. Aveva preparato la voce, aveva imparato la chitarra, aveva preparato anche gli abiti: i pantaloni scampanati, le magliette sempre aperte davanti. Le indossa così perché ha il collo corto, e in quel modo sembrava che lo avesse un po’ più lungo…’, ha detto Teocoli.

Adriano Celentano e Teo Teocoli si sentono ogni tanto. Il ‘molleggiato’ avrebbe telefonato al comico anche recentemente, quando i ladri avevano fatto irruzione nel parco della sua villa. Teo ha rivelato che Adriano era molto ansioso e gli aveva chiesto che cosa dovesse fare. Teocoli aveva replicato ironicamente: ‘Perché di sera non mandi fuori Claudia (Mori, ndr) e la fai girare nel parco per un paio d’ore?’.