Aggiornamento corso 100mila euro sul conto di Davide Marciano

La crisi economica ci rende insicuri e nemmeno il mito del posto fisso e dello stipendio statale può farci dormire sonni tranquilli. Ecco perché Davide Marciano ha pensato di lanciare un corso online “100mila euro sul conto”.

Non si tratta della solita guida con suggerimenti non attuabili perché Marciano prima di esporre le sue tesi divora libri di economia e testa tutto in prima persona. La prima versione di “100mila euro sul conto” è stata arricchita con nuovi contenuti ed è disponibile dal 14 giugno. Il corso è dedicato al settore degli investimenti ed è riservato a tutti, anche ai non addetti ai lavori ma desiderosi di conoscere quali sono le tecniche migliori per la crescita finanziaria.

Il corso “100 mila euro sul conto” è disponibile solo online sul portale dedicato e su Affarimiei.biz il blog personale di Davide Marciano considerato un vero e proprio punto di riferimento per la finanza personale. Il progetto è nato nel 2014 e nel giro di pochi anni è diventato il più letto in Italia con circa 1 milione di utenti mensili. Davide Marciano è molto attento alle richieste dei lettori più fedeli e grazie ai loro feedback ha potuto aggiornale il corso “100 mila euro sul conto”.

100 mila euro sul conto, ecco come fare

Il punto di forza di Davide Marciano è la semplicità, con un linguaggio preciso ed essenziale riesce ad esporre le sue tesi. Basta seguire le dirette per conoscerlo meglio e con un click acquistare il suo corso 100 mila euro sul conto che è diviso in tre capitoli:

Capitolo 1 – Risparmio . Il miglior modo per accumulare soldi è sicuramente risparmiare. Come è possibile visto che ogni volta che proviamo a mettere qualcosa da parte, nella cassetta postale arriva il conguaglio del gas oppure la macchina decide di abbandonarci? Davide Marciano ha messo a punto una serie di consigli per risparmiare sino al 40% sulle uscite mensili per spese di routine e di gestione dell’economia domestica;

. Il miglior modo per accumulare soldi è sicuramente risparmiare. Come è possibile visto che ogni volta che proviamo a mettere qualcosa da parte, nella cassetta postale arriva il conguaglio del gas oppure la macchina decide di abbandonarci? Davide Marciano ha messo a punto una serie di consigli per risparmiare sino al 40% sulle uscite mensili per spese di routine e di gestione dell’economia domestica; Capitolo 2 – Teoria degli Investimenti . Questo capitolo è quello più importante perché dopo aver accumulato un gruzzoletto che può essere la tredicesima, la quattordicesima e quel 40% di cui abbiamo parlato prima, occorre capire come investirlo. Marciano analizza le principali forme di investimento e quali sono i punti di forza e di debolezza per decidere in completa autonomia;

. Questo capitolo è quello più importante perché dopo aver accumulato un gruzzoletto che può essere la tredicesima, la quattordicesima e quel 40% di cui abbiamo parlato prima, occorre capire come investirlo. Marciano analizza le principali forme di investimento e quali sono i punti di forza e di debolezza per decidere in completa autonomia; Capitolo 3 – Il Metodo per Investire. Marciano sorprende per la sua infinita conoscenza della materia e nell’ultimo capitolo del corso sviscera quali sono i ragionamenti tipici del buon investitore. Occorre pianificare la gestione dei risparmi nel medio periodo tracciando una sorta di road map. La parte pratica del percorso dove l’autore mostra come gestire i soldi in maniera consapevole.

Davide Marciano quando ha lanciato l’aggiornamento del suo corso ha dichiarato che lui si rivolge soprattutto agli indecisi e a chi sta cercando un modo per investire i risparmi ma non si fida delle promesse dei promotori finanziari e degli assicuratori e dopo gli scandali che hanno riguardato gli istituti bancari è convinto che i soldi vadano custoditi nel salvadanaio. “100 mila euro sul conto” si rivolge proprio a chi è stanco delle truffe e vuole mettere al sicuro i risparmi per il futuro.