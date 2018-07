Capodanno 2019 consigli e offerte

Hai già le idee chiare su come trascorrere il prossimo Capodanno? Beh sei in minoranza, in genere si tende a scegliere cosa fare con pochi giorni di anticipo, questo può causare dei problemi, sarebbe meglio programmare per tempo il capodanno, cosa non difficile, basta scegliere tra le tante differenti opportunità, dalle feste in piazza, alle mete nazionali o internazionali, passando per cenoni e proposte originali ed alternative.

Ci sono possibilità veramente per tutti i gusti e le esigenze. Bisogna per prima cosa chiarirsi le idee e decidere cosa si vuole veramente fare e anche con chi si desidera trascorrere questo importante momento di passaggio, spesso ricco di idee, impegni, buoni propositi, sogni e speranze.

Una volta capito questo, si devono passare in rassegna le diverse opportunità e infine scegliere e dove necessario prenotare per tempo.

Insomma, organizzare un capodanno memorabile non è difficile, ma comunque è impegnativo e richiede una certa pianificazione e il giusto tempismo. Chi si riduce all’ultimo minuto può comunque divertirsi, ad esempio scendendo in piazza, ma si troverà senza dubbio con delle opzioni più limitate. Ad ogni modo, il sito Capodanno-offerte.com può dare parecchie informazioni e spunti interessanti.

Il Capodanno a Londra, Amsterdam e Berlino si festeggia in piazza, così come quello di New York o Bangkok. Se avete poco budget potreste optare per mete piuttosto economiche, come Budapest, Lisbona, Praga o Cracovia oppure per la città italiana a voi più vicina, magari proprio la vostra.

In genere in tutte le città di medie e grandi dimensioni a capodanno ci sono eventi, spesso gratuiti, che in alcuni casi si svolgono anche nei piccoli centri. La classica festa di piazza prevede musica e spettacoli e in genere fuochi d’artificio e la possibilità di brindare, socializzare, divertirsi, ballare e fare nuove amicizie.

Un’altra possibilità è naturalmente quella di prenotare in qualche locale. Ristoranti di vario tipo organizzano cene e cenoni per tutti i gusti a volte anche arricchiti da musica e spettacoli. Non mancano poi le feste con musica e buffet, molto dipende da quello che preferite.

Se siete alla ricerca di un’idea originale e diversa dal solito per iniziare l’anno in modo veramente stimolante, lasciandovi alle spalle noia e negatività, ecco invece qualche idea da cui potreste prendere spunto.

Mai pensato ad un capodanno alle terme o magari in SPA? Se siete in coppia potrebbe diventare molto romantico, in ogni caso decisamente rilassante e perfetto per iniziare con il piede giusto il 2019.

Se avete dei bambini con voi potreste dare priorità alle loro esigenze e decidere quindi di passare il capodanno in un parco dei divertimenti, ce ne sono alcuni, anche in Italia, che per la fine dell’anno tengono aperto fino alle 5 del mattino. Sarà divertente anche per voi, non solo per i vostri cuccioli.

Infine, se a capodanno volete andare in montagna e siete degli appassionati di sci e neve, potreste decidere di vivere un’esperienza decisamente originale e molto alternativa, quella di un capodanno in un igloo di ghiaccio. Un’esperienza che ultimamente sta diventando piuttosto trendy, ma che resta (almeno per ora) una scelta decisamente eccentrica.