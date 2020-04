Indagine patrimoniale: perché può essere utile a privati e imprese?

In base ad una recente ricerca di mercato, gli italiani, in misura sempre più frequente, si affidano ai professionisti del settore delle indagini patrimoniali. Ma cosa sono esattamente queste indagini e perché un numero crescente di soggetti decide di farvi ricorso? In questo articolo cercheremo di dare una risposta a queste domande, oltre che capire le casistiche nelle quali può risultare di effettivo supporto a ciascun individuo.

Indagini patrimoniali: è importante affidarsi ai professionisti evitando il “fai da te”

Le indagini patrimoniali servono, innanzitutto, a far venire alla luce i beni mobili o immobili posseduti da una persona fisica o giuridica. Ma non sono solo. Grazie ad esse, infatti, è possibile venire a conoscenza di eventuali passività o segnalazioni negative, che concorrono ad avere un quadro completo ed esaustivo del soggetto, privato o giuridico che sia, oggetto dell’indagine.

Questo quadro, conseguentemente, è particolarmente prezioso nella spiacevole situazione in cui un imprenditore o artigiano debba rivalersi nei confronti di un cliente insolvente.

Non è raro, specie negli ultimi dieci anni, che il titolare di un’attività abbia a che fare con questa casistica. In molti casi, si tende a dilatare la situazione nel tempo, con la speranza, talvolta vana, di poter rientrare di quanto originariamente pattuito con il debitore.

Questo tipo di opzione, però, si rivela spesso infruttifera. E comporta, in qualche caso, anche ad un “rovesciamento della medaglia”, col creditore, esausto dal mancato rispetto delle promesse di pagamento, che minaccia o discredita pesantemente il debitore.

Situazioni, purtroppo, che hanno portato, in talune circostanze, ad una denuncia del debitore nei confronti del creditore. L’aspetto psicologico, in questi casi, è dunque di rilevante importanza. Ed è per questo motivo che il cosiddetto “fai da te” è altamente sconsigliato.

È buona norma invece, affidarsi a professionisti seri e qualificati, che operano nel settore investigativo rispettando lo stringente quadro normativo italiano, che tutela la persona e la privacy della stessa.

Spulciando nel web, abbiamo trovato particolarmente interessante questo link https://visionindagini.it/indagini-patrimoniali/ , dove viene esplicato, chiaramente, quali siano i motivi fondanti per cui sia necessario aprire un’indagine patrimoniale, affidandosi a personale serio e qualificato.

Indagine patrimoniale: utile per dirimere le separazioni coniugali

Questa particolare tipologia di indagine, però, non è necessaria solo in ambito industriale o commerciale. Essa, infatti, viene utilizzata frequentemente anche in casi attinenti alla sfera personale, soprattutto per dirimere questioni di carattere familiare. Il caso più eclatante, in tal senso, è rappresentato dalle separazioni coniugali.

In questi casi, di norma, si pensa sia utile ricorrere ad un’indagine solo per valutare se il partner non adempia compiutamente ai propri obblighi coniugali, come nel caso dell’adulterio. Pur rappresentando, a tutt’oggi, la forma investigativa prediletta da mariti o mogli, essa non può essere l’unica.

Quando ci si separa, infatti, il fattore economico, presto o tardi, prende il sopravvento e deve essere affrontato compiutamente. Non è raro, infatti, che il partner al quale viene “imputata” la fine del rapporto tenda a mascherare le effettive disponibilità economiche e patrimoniali, al fine di staccare un assegno di mantenimento meno corposo.

Grazie all’indagine patrimoniale, invece, è possibile ottenere un quadro esaustivo e veritiero della reale situazione. Grazie ad essa, infatti, è possibile risalire alle effettive disponibilità economiche e finanziarie, dai soldi posseduti nel conto corrente, sino alla quantificazione degli asset finanziari in capo al soggetto oggetto dell’indagine. Ma l’ambito finanziario, però, non è l’unico toccato da questa indagine.

È possibile, infatti, disporre di una fotografia precisa e puntuale dei beni immobili posseduti, oltre che eventuali partecipazioni in società e imprese ed eventuali redditi percepiti dalla partecipazione in attività commerciali.

Anche il possesso di beni di lusso, quali – ad esempio – barche o auto particolarmente pregiate, possono emergere durante un’indagine patrimoniale. Farvi ricorso, di conseguenza, consente di giungere, in molti casi, ad una separazione coniugale veritiera e congrua.