Attico di Fedez in affitto: 9mila euro al mese

Fedez ha bisogno di una casa più grande perché la famiglia si è allargata. Nei giorni scorsi è nato il primogenito Leone, avuto dalla compagna Chiara Ferragni. Attualmente il rapper si trova a Los Angeles, città dov’è nato Leone, ma quando tornerà in Italia soggiornerà in una nuova casa, una casa più grande del suo meraviglioso appartamento di CityLife a Milano. Fedez, a quanto pare, non ama vendere. Meglio affittare. Il rapper ha messo in affitto il suo straordinario attico di 270 metri quadri, al 13esimo e 14esimo piano. Volete sapere quanto dovrà sborsare ogni mese chi affitterà la magione? 9mila euro al mese, a cui si aggiungono le spese condominiali.

Attico comprato per 2 milioni di euro

Il neopapà Fedez aveva acquistato l’attico di CityLife un paio di anni fa per 2 milioni di euro, facendo sollevare un vespaio di polemiche. A criticarlo erano stati soprattutto molti fan, accusando di ‘predicare bene e razzolare male’. Effettivamente, l’artista aveva acquistato un immobile proprio in una zona abitata da soggetti che lui, con le sue canzoni, aveva deriso. Insomma quell’attico, per i fan, non era consono a un tipo trasgressivo come lui.

Il rapper milanese, per mettere in affitto il suo appartamento extralusso, si è affidato al sito web Idealista. Ecco il testo dell’annuncio, ovviamente corredato da numerose immagini: ‘Citylife – Residenze Libeskind, con servizio di vigilanza e di portineria H24, proponiamo in locazione attico e super attico in contest o esclusivo. L’appartamento situato al 13° e 14° piano è di 270 mq con doppia esposizione, che si affaccia sullo skyline meneghino con vista spettacolare. L’attico gode di assoluta privacy e si sviluppa su due livelli. Il primo piano è composto da un ingresso che conduce all’ampia zona living open space con arredamento di design, una cucina abitabile con secondo ingresso di servizio, una zona fitness, un bagno con disimpegno, una cabina armadio e un meraviglioso terrazzo e balcone. La scala interna, con finiture di cristallo, conduce al secondo piano dove troviamo una luminosa camera da letto con vista panoramica e d’affaccio sul terrazzo dotato di jacuzzi, una sauna interna, un bagno en suite con vasca di design e doccia. Tutti gli ambienti sono molto luminosi grazie alle grandi vetrate che circondano tutto l’appartamento. Finiture di pregio in tutta la casa, come il parquet in rovere sbiancato. Ogni dettaglio è ben curato’.

Ferragni al settimo cielo

Adesso Fedez è felicissimo e a breve tornerà nel suo Paese insieme a Chiara Ferragni e Leone. Di recente l’artista ha pubblicato una foto che lo ritrae sul terrazzo di una casa di Los Angeles. E’ tornata sui social, negli ultimi giorni, anche la Ferragni. Tempo fa, la fashion blogger aveva scritto: ‘Credo che diventare genitori sia la sfida più grande, ma anche quella che ci darà i riconoscimenti e le soddisfazioni più grandi. Siamo entusiasti e ovviamente anche un po’ spaventati, ma siamo fortunati: saremo aiutati dalle nostre madri, dagli amici e da una tata’. A Los Angeles sono arrivati sia i genitori di Fedez che della Ferragni. In questi momenti il calore e il supporto dei familiari sono ben accetti.

Una fan, ultimamente, ha chiesto a Chiara Ferragni cosa si prova quando si diventa mamma. Semplice e concisa la risposta della blogger: ‘Ti senti felice come mai lo sei stata prima, è pazzesco’.