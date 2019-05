Avocado, alimentazione e cosmesi: benefici, proprietà e maschera ristrutturante

Oggi parliamo dell’avocado: un frutto eccezionale non solo per i molteplici benefici su corpo e organismo, ma anche per le svariate proprietà benefiche per la cura della nostra bellezza e per la cosmesi. L’avocado è buono da mangiare ma anche utile per pelle e capelli. Scopriamolo più nel dettaglio e vediamo le sue applicazioni.

Avocado, storia e provenienza: dettagli e informazioni

L’avocado è un frutto tropicale originario dell’America Latina, più precisamente del territorio corrispondente allo stato di Puebla, in Messico. L’avocado nativo, una varietà che cresce spontaneamente in natura, è conosciuto col nome di criollo: produce frutti piccoli, con la buccia color nero scuro, e contiene un seme più sviluppato delle varietà coltivate. La testimonianza più antica dell’utilizzo di avocado da parte dell’uomo è stata scoperta in una grotta in Coxcatlan, Puebla, in Messico, e risale circa al 10.000 a.C. La prima testimonianza scritta del termine avocado in Europa risale al 1519 e in lingua inglese al 1696.

Con il tempo questo frutto, originario dell’America Centrale e Meridionale – dove l’utilizzo è tutt’ora diffusissimo – è diventato un alimento molto consumato anche in Europa. Le sue applicazioni si sono inoltre estese al campo della cura personale e della cosmesi. L’avocado essendo molto povero di zuccheri ma ricco di grassi e vitamine è consigliato nella dieta mediterranea e a chi soffra di obesità. Anche per chi non ha questi problemi e non deve perdere peso, questo frutto è consigliatissimo per molteplici benefici e proprietà.

Proprietà e benefici dell’avocado: dettagli e informazioni

Come riportato da Today.it, l’avocado è il frutto con più calorie in assoluto e considerato per questo erroneamente grasso. Ne ha 240 Kcal per circa 100 grammi, ma nonostante questo è un alimento dai mille benefici e proprietà vantaggiose. Questo frutto è un bacino inesauribile di potassio, calcio, fibre e grassi monoinsaturi, i cosiddetti grassi buoni, che aiutano a combattere il colesterolo e il diabete. Facilita la digestione ed è utile per combattere i problemi intestinali, come la dissenteria. E’ anche un’ottima fonte di vitamine A, D, E, K e B. Per finire l’avocado è ideale per le donne in gravidanza, in quanto ricco di acido folico.

La parte più ricca di nutrienti è ovviamente la polpa. Questa parte dell’avocado contiene vitamine specifiche e apporta molti benefici alla nostra salute:

Vitamina B9: ovvero l’acido folico, importante per il buon funzionamento del sistema nervoso e, in generale, per la salute delle donne – soprattutto durante la gravidanza.

Vitamina K1: utile per le ossa fragili, l’osteoporosi e una miglior coagulazione del sangue.

Potassio: fondamentale per la pressione sanguigna e per lo scambio idro-salino, a livello cellulare.

Vitamina E: l’avocado è un eccellente antiossidante che consente al nostro organismo di proteggersi dall’azione dei radicali liberi e quindi dall’invecchiamento.

Vitamina C: anche la vitamina C ha un grande potere antiossidante, utile per migliorare il sistema immunitario e per prevenite la formazione dei tumori, soprattutto allo stomaco. È inoltre utile per neutralizzare i radicali liberi.

Carotenoidi: nell’avocado sono presenti luteina e zeaxantina, che fanno bene agli occhi e combattono lo stress ossidativo.

Avocado e salute: tutti i benefici

Le proprietà dell’avocado hanno molteplici benefici sul corpo e sull’organismo, in particolare:

Salute cardiaca: consumato con regolarità, l’avocado aumenta il colesterolo buono HDL e riduce quello cattivo LDL.

Senso di sazietà: da recenti studi scientifici è emerso che mangiare mezzo avocado durante i pasti favorisce l’aumento della sazietà, contribuendo alla diminuzione del peso.

Salute femminile: i folati contenuti nell’avocado contribuiscono allo sviluppo di nuove cellule e quindi alla formazione di nuovi tessuti. Queste sostanze sono fondamentali durante la gravidanza e l’allattamento e anche durante i primi anni di vita.

Artrite: alcuni elementi nell’avocado hanno una forte azione anti-infiammatoria.Sono quindi utili nella prevenzione delle patalogie infiammatorie delle articolazioni: polifenoli, flavonoidi, fitosteroli, carotenoidi, zinco, selenio, vitamina E, vitamina C e acidi grassi omega-3.

Aumento del desiderio sessuale: dalla cultura azteca si è diffusa la credenza che l’avocado contribuisca all’aumento della libido e della fertilità.

Vista: l’avocado contiene in grande quantità di luteina e zeaxantina, antiossidanti deputati alla protezione degli occhi dalla cataratta, dalla degenerazione maculare e stress ossidativo

Avocado in cosmesi, come usarlo: maschera ristrutturante

L’avocado è un frutto molto utilizzato anche in ambito cosmetico, perché ricco di nutrienti eccellenti alleati per il benessere di pelle e capelli. È un frutto idratante, emolliente e riequilibrante che aiuta a rimpolpare il film idrolipidico dell’epidermide. L’avocado è particolarmente consigliato per chi soffre di pelle secca, specialmente sotto forma di olio o crema. La pelle risulterà da subito più tonica, elastica e idratata. Lo stesso vale per i capelli: questo frutto contribuisce, infatti, a idratare e nutrire in profondità tutta la struttura del capello. È particolarmente indicato quindi, per chi ha capelli secchi, sfibrati e privi di volume.

Maschera ristrutturante a base di avocado

mezzo avocado maturo

2 cucchiai di olio di oliva

2 cucchiai di olio di jojoba

Per ottenere una maschera ristrutturante a base di avocado, per la cura e il benessere della nostra pelle, basta seguire un semplice procedimento:

sbucciare e tagliare a pezzetti l’avocado

frullarlo oppure schiacciarlo con una forchetta

unire alla polpa sia l’olio di oliva che l’olio di jojoba e mescolare bene

applicare la maschera sui capelli asciutti prima dello shampoo, oppure sotto la doccia sui capelli umidi

lasciare agire per 15 minuti e risciacquare abbondantemente

Controindicazioni e manifestazioni allergiche

Anche se generalmente l’avocado non provoca controindicazioni, in casi rari possono insorgere delle reazioni allergiche – a causa di un consumo eccessivo dello stesso. Data la grande presenza di grassi e carboidrati poco digeribili, il frutto potrebbe provocare anche: gonfiore, crampi allo stomaco, diarrea o costipazione.