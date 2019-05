Succo di frutta, meglio evitare: fa male anche senza zucchero

A volte il poco tempo o una vita frenetica, fatta di impegni e appuntamenti, ci impediscono di prenderci cura del nostro corpo e della nostra salute nel modo più adeguato. Vita sedentaria, attività fisica irregolare o assente, dieta sbilanciata priva dei giusti nutrienti sono tutte caratteristiche che a lungo andare possono influenzare il nostro benessere. Ad esempio, una dieta priva di vegetali e frutta può condurre ad una carenza di fibre e vitamine, fondamentali per la salute del nostro corpo. Sostituire poi questi principi con surrogati che, erroneamente, danno l’impressione di assumerli ugualmente è ancora peggio. Nello specifico, non sono poche le persone che credono che bere un succo di frutta durante la giornata possa compensare se non sostituire del tutto la frutta. Meglio evitare! E’ stato scientificamente provato che i succhi di frutta sono molto nocivi per la salute, anche quando sono senza zucchero.

Succhi di frutta, effetti nocivi: dettagli e informazioni

Chi non ha tempo di assumere la giusta quantità di nutrienti con la dieta, o chi non ama molto gli elementi naturali che ne fanno parte, pensa di compensare il fabbisogno di vitamine con l’assunzione diretta del succo di frutta. Questo è un errore che a lungo andare può comportare effetti nocivi su corpo e organismo. Come riportato da esquire. com, una recente ricerca scientifica – pubblicata sul Journal of Medical Association negli USA – ha messo in evidenza che i succhi di frutta fanno male. E non solo quando sono addizionati con un eccesso di zuccheri che, dal canto loro, oltre ad essere conservanti possono portare a diabete e sindrome metabolica.

Nel caso del succo di frutta si parla anche di dipendenza da zucchero che, come è facile immaginare e come si sapeva da tempo, ne costituisce la porzione principale. Non parliamo dello zucchero naturalmente contenuto nella frutta, ma di quello aggiunto in un secondo momento in fase industriale, per rendere più gustosi e appetibili i prodotti. Anche i succhi 100% frutta tuttavia, costituiscono un pericolo molto più serio di quello che si possa immaginare.

Studio su succhi di frutta: dati e risultati

Lo studio pubblicato sul Journal of Medical Association – iniziato per scoprire i veri danni provocati dal succo di frutta, anche in quello senza zucchero – è stato condotto su circa 13.440 adulti sopra i 45 anni per la durata di 6 anni. I risultati ovviamente non sono affatto incoraggianti, soprattutto per chi pensa che sostituire un frutto con un succo possa compensare l’apporto di vitamine e nutrienti. Ogni bicchiere in più di succo di frutta, che corrisponde all’incirca a 35cl, incrementa del 24% il rischio di morire. Tutto dipende dal modo in cui il nostro corpo tende ad assimilare e processare gli zuccheri contenuti in queste bevande nocive. Il succo di frutta – a fronte delle più commerciali bevande zuccherate – viene percepito come un prodotto salutare, quando in realtà contiene pressapoco le stesse sostanze tossiche.

Il successo dei succhi di frutta è ovviamente dovuto al marketing, che fa apparire tali prodotti come complementari se non sostitutivi dei prodotti naturali. Una dieta priva di frutta e verdura non può essere incrementata da un’assunzione eccessiva di tali prodotti che, a lungo andare, possono provocare danni veramente seri sull’organismo. Gli zuccheri naturali dei succhi di frutta, anche quando non addizionati, hanno lo stesso effetto di quelli industriali sul nostro corpo e il nostro benessere. Le patologie più comuni dovute ad un eccessivo consumo di tali sostanze sono ovviamente diabete e sindrome metabolica.