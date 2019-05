Guardiola-Juventus: l’accordo sarebbe stato raggiunto. A giugno la presentazione?

By

Dopo l’addio di Massimiliano Allegri, il toto allenatore tra i tifosi juventini, e non solo, è partito e generato molteplici ipotesi per chi, nella stagione di campionato di Serie A 2019/2020 potrebbe sedere sulla panchina bianconera. Secondo l’Agi, non ci sono dubbi: Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore e l’accordo sarebbe già pronto.

Pep Guardiola in arrivo a giugno?

Pep Guardiola in arrivo a giugno? Questa è la domanda che molti tifosi e seguaci della Juventus si pongono e alla quale l’Agi già avrebbe dato una risposta certa. Dunque, l’allenatore spagnolo potrebbe sedere prestissimo sui seggiolini dell’Allianz Stadium, che proprio il 14 giugno 2019 rimarrà chiuso ai tour poiché : “ciò è dovuto a un evento commerciale che quel giorno si svolgerà all’interno dello stadio”, come ha spiegato la società.

Che sia una possibile data per la presentazione del nuovo allenatore? Questo ancora non si sa. Da parte del club torinese e dallo staff dell’allenatore ancora non ci sono notizie e dichiarazioni ufficiali, ma tutto lascia presagire a a questa opzione.

L’accordo tra Pep Guardiola e Juventus

L’accordo tra Pep Guardiola e Juventus, quindi, come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, sarebbe stato già firmato in gran segreto. Secondo quanto, appunto riportato dall’agenzia giornalistica, il contratto prevede una durata di 4 anni per un compenso di ben 24 milioni a stagione.

Non è la prima volta che la nuova gestione societaria Agnelli/Paratici metta a segno dei ‘colpacci’ durante il periodo estivo. La scorsa estate, arrivò a sorpresa il campione Cristiano Ronaldo, manovra di mercato che lasciò davvero tutti a bocca aperta.