Barbara D’Urso assente al funerale di Fabrizio Frizzi: ecco perché

Tanta gente, persone normali e celebrità, ieri hanno assistito al funerale di Fabrizio Frizzi, noto conduttore televisivo romano che si è spento all’età di 60 anni per un’emorragia cerebrale. A molti non è sfuggita una grande assente: Barbara D’Urso. La conduttrice di Domenica Live non c’era. Perché il volto noto delle reti Mediaset non ha potuto presenziare alle esequie del famoso collega romano? A spiegarlo è stata proprio la diretta interessata.

Il lavoro

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Barbara D’Urso ha dedicato molto tempo a ricordare il presentatore romano, nel corso delle sue trasmissioni, definendolo un grande collega e amico. Ha lasciato perplesse molte persone, dunque, la sua assenza al funerale. Perché Barbara non ha lasciato Milano per recarsi a Roma e dare il suo ultimo saluto al collega romano? La D’Urso ha spiegato il motivo della sua assenza durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, incentrata proprio sulle esequie di Fabrizio Frizzi.

La presentatrice di Pomeriggio 5 ha detto che questo è un periodo di intenso lavoro e non si è potuta allontanare da Milano. Tra riunioni e prove per Domenica Live, Pomeriggio 5 e la nuova edizione del GF ‘Carmelita’ non avrebbe un minuto libero. Non fa niente, comunque, visto che a Roma c’erano veramente tante persone ad omaggiare il grande Fabrizio, conduttore di storici programmi Rai come ‘Scommettiamo che’ e ‘Miss Italia.

‘Avrei voluto essere lì’, ha detto Barbara D’Urso nelle ultime ore, ricordando di aver sentito Frizzi poco prima della sua morte. Le esequie del conduttore romano sono state celebrate a Piazza del Popolo, a Roma. La sua Roma. Tanta gente e tante lacrime. Commozione un po’ dappertutto per un uomo con un cuore grande, amante del suo mestiere. Frizzi combatteva da mesi contro una brutta malattia ma era ottimista e cercava di farsi forza col lavoro.

Barbara D’Urso criticata

Tutt’Italia si è fermata, si è commossa, si è unita per la morta di Fabrizio Frizzi. L’unica a non fermarsi è stata Barbara D’Urso. La presentatrice avrà avuto i suoi motivi, per carità, ma nelle ultime ore è stata raggiunta da numerose critiche sul web. Molti internauti hanno esternato il loro sdegno per l’atteggiamento di ‘Carmelita’, che non si è fermata neanche davanti alla morte di un collega. Pomeriggio 5 è stato trasmesso normalmente. Strano. Conduttori come Paolo Bonolis e Maria De Filippi avevano deciso di interrompere la programmazione per un giorno. Barbara D’Urso no, strenua sostenitrice dello ‘show must go on’. Mah…

Gran parte del popolo del web si sarebbe aspettato una maggiore sensibilità da Barbara D’Urso, in un momento del genere. C’è chi, ad esempio, ha scritto sul web ‘Carmelita. Uno schifo’ e ‘Ma non ti vergogni?’. Qualcuno ha anche insinuato che le condoglianze della conduttrice di Domenica Live per la dipartita di Frizzi siano state finte, altrimenti avrebbe subito lasciato Milano per recarsi a Roma e porgere l’estremo saluto al caro amico scomparso a soli 60 anni.

Poco dopo la morte di Fabrizio Frizzi, ‘Carmelita’ ha detto in tv: “Stamattina all’alba quando ho appreso la notizia, non potevo crederci. Pochi giorni fa io e lui ci siamo scambiati alcuni messaggi, lui mi ha detto che stava lottando come un leone e io gli ho detto che gli mandavo un grosso abbraccio. Lui con la sua solita gentilezza e carineria mi ha detto: ‘Tanto quell’abbraccio ce lo daremo a breve di persona’. Purtroppo, non sarà più possibile… In questo mondo ci sono tanti personaggi, ma solo pochi sono davvero buoni e gentili come sembrano e Fabrizio era uno di questi. In 40 anni di amicizia e conoscenza non ho mai sentito Fabrizio parlare male di qualcuno”.