Berberina contro l’insulino resistenza, proprietà benefiche e controindicazioni

La berberina viene definita come alcaloide vegetale, in quanto contenente gruppi amminici capaci di dare alla struttura un carattere molto basico ed è dotata, inoltre, di grandi effetti farmacologici se utilizzata e assunta in piccole dosi. La berberina si trova in molteplici piante che appartengono alla famiglia delle Berberis come, ad esempio, il crespino, l’Huang lian o anche nella cosidetta Hydrastis canadensis. Questa pianta viene utilizzata da tempi immemori dalla medicina cinese nonché ayurvedica per curare moltissime patologie e migliorare il benessere del nostro organismo.

La berberina è stata riconosciuta come molecola dalle meravigliose proprietà curative come ad esempio quella antibatterica e antinfiammatoria. Inoltre, la berberina è molto preziosa per contrastare il diabete e la relativa insulino resistenza. Tra le altre proprietà benefiche, è possibile utilizzare la berberina anche per contrastare gli alti livelli di colesterolo cattivo così come l’obesità, le malattie cardiovascolari e altre patologie che tratteremo più avanti.

Le proprietà della berberina

Le proprietà della berberina sono davvero molte e come detto in precedenza, una tra tutte è quella antibatterica. Questo sale di ammonio quaternario è in grado di andare a inibire la crescita dello Staphylococcus aureus agendo in maniera diretta sui batteri e comportandone la distruzione. In questo modo la berberina va ad agire direttamente nella struttura del DNA dei batteri distruggendone alcune proteine molto indispensabili per la loro vita.

Altre proprietà della berberina donano efficacia nei casi di sindrome dell’ovaio policistico, ipertensione o anche cancro. Molto spesso viene utilizzata proprio per una offensiva verso i disturbi di salute avendo in cambio pochissime controindicazioni. Anche per il diabete, soprattutto di tipo2, la berberina viene utilizzata. Avendo delle proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, questa riesce ad abbassare molto i livelli della glicemia e quindi andare a contrastare l’insulino resistenza.

I farmaci con all’interno la berberina vengono utilizzati specialmente per quei pazienti che presentano anche dei disturbi cardiovascolari, insufficienze epatiche, malattie cardiache o anche disturbi renali e che non possono utilizzare i semplici e comuni farmaci antidiabetici. Una ricerca ha svelato che utilizzare la berberina associata a un cambio di stile di vita, quindi più sano e genuino, si nota un notevole abbassamento della glicemia. La berberina riesce ad attivare una determinata proteina, la chinasi che viene attivata dalla APM, in questo modo l’organismo è aiutato a trovare una regolarità per quanto riguarda l’utilizzo nel sangue del glucosio. Questa attivazione riesce anche a controllare l’obesità e il colesterolo alto.

La berberina e il colesterolo alto

Come detti in precedenza, la berberina si mostra un ottimo rimedio naturale per combattere il colesterolo alto. Il colesterolo cattivo, il cosiddetto LDL, va ad aumentare a dismisura i trigliceridi e i valori del colesterolo facendo così aumentare il serio rischio di avere sia malattie cardiache che ictus. La berberina riesce a contrastare l’innalzamento del colesterolo cattivo favorendo invece i livelli alto del cosiddetto colesterolo buono, HDL. Questo sale di ammonio quaternario riesce in modo naturale a direzionare il colesterolo in eccesso nel fegato, il quale riesce a processarlo ed infine a rimuoverlo.

In alcuni studi si paragona la berberina alla metformina poiché agisce in modo molto simile senza causare effetti collaterali. La metformina è un farmaco che molto spesso i diabetologi prescrivono ai pazienti che presentano una diagnosi di diabete di tipo 2. la berberina, così come la metformina, ha la stessa capacità di andare a modificare il microbioma intestinale, comportandone effetti molto positivi. Questo sia nei casi di diabete che di obesità.

La pressione alta controllata dalla berberina

Anche nei casi di diagnosi di pressione alta e ipertensione la berberina può essere un’ottima alleata. L’ipertensione deve essere rigidamente controllata in quanto può causare malattie cardiovascolari moto serie. Anche in questo caso se la berberina viene associata ad un farmaco per abbassare la pressione sanguigna l’effetto benefico è notevole rispetto all’utilizzo del solo farmaco. Se assunta regolarmente, addirittura la berberina potrebbe tardare l’insorgere dell’ipertensione o nei casi nei quali già è presente è un buonissimo aiuto per il controllo di questa.

Così come il controllo dell’ipertensione, la berberina può essere efficace anche quando si tratta di obesità di media e grave origine. Assumendo, ad esempio 750 mg di crespino per due volte al giorno per un periodo di circa a quattro mesi si può notare una riduzione del peso corporeo. In questo caso non si va ad assumere un farmaco come la metformina, ad esempio, ma una sostanza naturale,

Anche la sindrome metabolica può essere contrastata con l’utilizzo della berberina. In questo caso bisognerebbe assumere 200 mg di crespino per tre volte al giorno. Questo processo di dimagrimento si ottiene grazie all’azione della berberina che va ad agire sull’attivazione del cosiddetto grasso bruno che va a trasformare tutto il cibo che viene introdotto.

Benefici per l’ovaio policistico

Sempre più spesso si registrano diagnosi di sindrome dell’ovaio polisticico, il PCOS o anche detta la policistosi ovarica. Anche in questo caso, la berberina ci è d’aiuto. Questa sindrome va a innescare sia uno squilibrio ormonale che metabolico, situazioni che possono anche innescare infertilità e ad altri gravi problemi di salute. I sintomi che vanno a caratterizzare la policistosi ovarica molto spesso sono la pressione alta, livelli di diabete alta, un aumento del peso corporeo. Anche in questo caso la berberina, come altri farmaci specifici, possono essere prescritti per trattare questa patologia.

Infine, come proprietà benefiche della bereberina, potremmo sottolineare gli effetti inibitori. Spesso, anche se ovviamente dipende dallo stato della patologia e dell’avanzamento, la berberina viene utilizzata come proprietà anti tumorale per il tumore colon-rettale, il tumore alla prostata, il tumore ai polmoni, il tumore al cervello, il tumore ovarico e per il tumore al fegato. Per adesso gli studi in vitro hanno dimostrato che la berberina e gli estratti di Coptidis Rhizoma riescono a inibire la crescita del tumore e ad arrestarne il ciclo vitale, andando a uccidere così le cellule tumorali.