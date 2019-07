Estate 2019: la classifica delle 25 spiagge più belle del mondo

La bella stagione è arrivata e sempre più sono le località da sogno che offrono spiagge davvero belle e panorami davvero suggestivi. Ma quali sono le spiagge più belle del mondo? Le tipologie dei lidi che si trovano sia in Italia che negli altri Paesi sono davvero svariate. Ci sono quelle più affollate, quelle dove si incontra meno gente e si può godere di una perfetta pace o quelle dove la movida la fa da padrona.

La spiaggia in estate, sia con la sabbia che con i sassi, è il luogo ideale nel periodo estivo per rilassarsi, effettuare una passeggiata o prendere il sole. In base alla località scelta, la spiaggia è l’ideale per passare una vacanza in completo relax tra natura e splendidi mari. Vediamo insieme la classifica delle 25 spiagge più apprezzate per questa estate 2019.

La classifica delle spiagge più belle al mondo

Partiamo subito dal mare nostrano con al 25esimo posto la Cala Goloritzè che si trova in Sardegna. Questa particolare spiaggia in una delle isole più belle al mondo è caratterizzata da ciottoli di colore bianco. Un’altra caratteristica di questo luogo di villeggiatura è la temperatura dell’acqua. Infatti, il mare, limpido e trasparente, è letteralmente gelido in quanto raffreddato dalle correnti che sono presenti nella zona. Un punto di riferimento, soprattutto, per chi è amante delle arrampicate, è la tipica guglia che ha una ampiezza di 150 metri. La Cala Goloritzè è stata addirittura dichiarata, nel 1995, Monumento nazionale italiano.

Al ventiquattresimo posto troviamo la Ocho Rios che si trova in Jamaica. Inizialmente, questa era nata come una città portuale per i pescatori della zona, ma l’incantevole bellezza ha fatto si che divenisse una vera e propria meta turistica. Questo ha tramutato l’utilizzo del porto poiché piano piano è stato sempre più spesso e frequentemente utilizzato dalle navi da crociera. La baietta ha una variegata scelta tra hotel, bar, ristoranti e locali. Niente di eccezionale direte voi se nonché alle spalle dei principali di ristoro la visuale punta direttamente ad una foresta pluviale nella quale sono presenti moltissimi fiumi e suggestive cascate utilizzate sia dagli abitanti del luogo sia dai turisti come lagune balneabili.

Per conoscere la ventitreesima posizione dobbiamo spostarci in Australia e alla sua Noosa beach queensland dove il connubio tra isole tropicali e resort da sogno è davvero molto forte. La spiaggia, caratterizzata da un colore dorato molto acceso, è contornata da molti parchi nazionali. La Noosa beach queensland è molto ambita dai turisti anche per quanto riguarda i paesaggi sottomarini, infatti, volendo fare immersioni, oltre la meravigliosa barriera corallina, è possibile ammirare il relitto della HMAS Brisbane nave dei cacciatorpediniere di guerra aerea, che prende il nome proprio dalla città di Brisbane, nel Queensland, località nella quale si trova la bellissima spiaggia.

La D41, che prestava servizio nella Royal Australian Navy, fu varata nel lontano 1966 e utilizzata nella guerra del Vietnam e durante la prima Guerra del Golfo. Nel 2001 il cacciatorpediniere di guerra è stata dismessa e affondata come in reef artificiale nel 2005 al largo della costa. Le uniche parti della nave salvate sono il ponte e uno dei cannoni che tutt’oggi vengono conservati ed esposti presso l’Australian War Memorial di Canberra, che ha aperto i battenti nel 2007.

Mare turchese e viste mozzafiato

Al ventiduesimo posto della classifica delle spiagge più belle del mondo, invece, troviamo la St. Ives, in Cornovaglia. La caratteristica di questa baia è il colore turchese del mare dal quale si scorgono albe o tramonti davvero mozzafiato. La spiaggia è molto frequentata sia per praticare windsurf che surf, ma anche per chi si prediletta con le arrampicate e il trekking grazie alle molteplici scogliere che consentono di praticare questi sport. Al ventunesimo posto, invece, troviamo la Malibu Beach, in California.

Questa zona è sicuramente per una fascia economica molto alta poiché la zona è considerata davvero molto vip. La spiaggia si trova ad ovest di Los Angeles e vicinissima alla famosissima Beverly Hills. Una delle caratteristiche principali sono le onde del mare che consentono delle vere e proprie cavalcate con la tavola da surf.

Sempre in California e al ventesimo posto in classifica troviamo la Half Moon Bay che dista circa 40 km da San Francisco. La baia è stata chiamata con lo stesso nome della città nella quale si trova ed è un’area marina protetta per consentire di preservarne tutto l’ecosistema marino. Anche in questa zona si può facilmente praticare surf grazie anche alle onde marine che possono raggiungere i 15 metri.

Al diciannovesimo posto troviamo Playa Varadero di Cuba, zona che vanta ben 22 km di spiaggia mentre al diciottesimo posto sottolineiamo Boracay White Beach, nelle Filippine, un vero e proprio paradiso con sabbie bianche e acqua trasparente e cristallina. Al diciassettesimo posto troviamo Mayan Beach, Tulum in Messico, una vera e propria cartolina mentre al sedicesimo posto la Waikiki Beach, ad Honolulu nelle Hawaii.

Dal quindicesimo al decimo posto

Quindicesimo posto per Clearwater Beach, in Florida una bellissima spiaggia bianca che si va ad affacciare sul golfo del Messico mentre al quattordicesimo posto si posiziona la Playa Bavaro, a Punta Cana nella Repubblica Dominicana. Il quattordicesimo posto è occupato dalla Bondi Beach, a Sydney e quindi torniamo in Australia. Questo lido è famosissimo poiché delimitata da due splendide scogliere naturali. Tredicesimo posto per la Thailandia e la sua Maya Bay, spiaggia nella quale fu girato il film The Beach con protagonista Leonardo DiCaprio. Giro di boa, invece per la Ipanema Beach, che si trova a Rio de Janeiro.

La top ten

Le prime dieci spiagge al mondo sono dei veri e propri paradisi terrestri, al decimo posto troviamo la Eagle Beach di Aruba nel mar dei Caraibi mentre al nono posto si piazza la Rhossili bay, a Swansea. Ottavo posto, invece, per la Lopes Mendes Beach, in Brasile letteralmente incontaminata poiché per raggiungerla servono oltre due ore di cammino. Settimo posto per la Horseshoe Bay Beach, alle Bermuda caratterizzata dalla spiaggia di colore rossastro mentre al sesto posto troviamo la Flamenco Beach, di Porto Rico.

Top five delle spiagge più belle al mondo con la Playa de las Catedrales, a Ribadeo in Spagna che si aggiudica il quinto posto mentre il quarto è occupato dalla Whiteheaven Beach, in Australia. Podio al terzo posto per la Baia do Sancho, in Brasile raggiungibile solo via mare mentre il secondo posto se lo aggiudica la Grace Bay, a Providenciales sempre nel mar dei Caraibi. Primissimo e meritatissimo posto per la Spiaggia dei Conigli, a Lampedusa in Sicilia nella quale addirittura le tartarughe marine scelgono di depositare le loro uova.