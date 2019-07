Cani o gatti abbandonati? Cosa fare e i numeri utili a disposizione

Cani e gatti abbandonati aumentano a dismisura soprattutto nel periodo estivo, stagione nella quale moltissime persone si disfanno letteralmente dei propri amici a quattro zampe. Ma cosa fare se si trova un cane o un gatto abbandonato? Come ci si deve comportare? Vediamo insieme quali sono i numeri utili da contattare e come bisogna comportarsi.

L’abbandono di cani e gatti

L’abbandono di cani e gatti è una pratica purtroppo molto diffusa e davvero ignobile. Soprattutto in estate si tende ad abbandonare i propri animali a quattro zampe lasciandoli in luoghi molto lontani dalle proprie abitazioni o addirittura in autostrada mettendo, così, davvero a rischio la vita dell’animale.

Eppure l’Italia è sempre più un paese pet friendly e moltissimi sono i luoghi di villeggiatura attrezzati ad accogliere gli amici a quattro zampe. Certo avere un animale domestico non è facile e molto impegnativo, ma pensando alle vacanze al mare non dovrebbe essere un pensiero tragico possederne uno.

Cosa fare quando si trova un animale abbandonato

Quando ci si trova davanti ad un animale abbandonato come ad esempio un cane o un gatto bisogna sapere come comportarsi soprattutto per cercare di tranquillizzare l’animale e, ovviamente, garantirgli la massima sicurezza. Soccorrere un animale in difficoltà è un gesto davvero nobile, ma va fatto seguendo dei precisi criteri. Se ne avete la possibilità salvate sul vostro cellulare o dispositivo portatile dei numeri di riferimento per quanto riguarda il soccorso degli animale, di modo tale da averlo a portata di mano e non perdere tempo, qualora si presentasse l’occasione, per cercare il numero più adatto su internet o chiedendo a parenti o amici.

L’abbandono degli animali domestici così come la violenza è un vero e proprio reato per il quale sono previste ammende da 1000 fino a 10mila euro di multa e un anno di arresto. Stessa pena per chiunque detenesse animali in condizioni che non sono per nulla compatibili con la natura degli stessi o per chiunque provocasse loro grandi sofferenze.

Fortunatamente non capita tutti i giorni di imbattersi in un cane o un gatto abbandonato, ma dal momento in cui si presenta una situazione del genere è bene sapere che inizialmente bisogna cercare di conquistare la fiducia dell’animale. In quel momento probabilmente sarà impaurito e terrorizzato dato lo choc subito e quindi la prima cosa da fare è infondere tranquillità e fiducia.

Se l’animale si fa avvicinare potete provare, innanzitutto a vedere se ha ancora indosso un collare con eventuali numeri di riferimento, anche se molto improbabile. Dopodiché potete provare a dargli da mangiare o da bere. Cercate sempre di fare dei movimenti non bruschi, ma lenti e decisi. Provate a conquistare la fiducia dell’animale senza cercare di spaventarlo o peggio ancora farlo fuggire. Una buona mossa è quella di farvi annusare e prendere confidenza con voi e se riuscite nell’intento allora potete controllare se l’animale ha una medaglietta oppure se ha un tatuaggio o sulla coscia destra o sull’orecchio destro. Mostrate al cane o al gatto abbandonato il palmo rivolto verso l’alto della vostra mano come ad indicargli un gesto di amicizia e fiducia.

I numeri utili da contattare

Per salvaguardare gli animali domestici da situazioni di violenza o abbandono, il Ministero degli Interni ha attivato il servizio SOSanimali al quale è possibile rivolgersi inviando una mail alla casella postale [email protected]. Se l’animale si trova in città o comunque all’interno di un comune allora bisogna subito allertare i vigili urbani di riferimento per quella determinata zona. In base alla grandezza della città e delle varie zone ci sono a disposizione i numeri di Polizia Municipale, Locale o anche Provinciale.

Nelle principali città italiane i numeri utili a disposizione sono: per quanto riguarda Torino lo 011 0111, per quanto riguarda Milano, invece, lo 02 0208 mentre Roma, ad esempio, il centralino è lo 06 67691 e per Napoli è lo 081 795 7111. Andando sulle Pagine Bianche si troveranno i numeri utili per tutti gli altri comuni d’Italia.

Stime dell’abbandono

Le stime per quanto riguarda l’abbandono di animali domestici come ad esempio cani o gatti sono davvero molto sconcertanti. Negli ultimi anni, ogni anno in Italia il numero di amici a quattro zampe lasciati incustoditi è salito a oltre 100mila. E proprio per questo è stato necessario rivedere la gravità delle pene dell’articolo 727 del codice penale.

Quando capita di assistere ad un abbandono di un animale domestico senza però avere la possibilità di interagire con il padrone dell’animale allora bisogna in tutti i modi cercare di acquisire il più possibile informazioni che poi potrebbero rivelarsi utili alle autorità. Un indizio sopra a tutti è sicuramente il numero di targa se l’abbandono è avvenuta attraverso l’utilizzo di un veicolo, circostanza che si presenta molto più frequentemente.

Come dicevamo, quindi, è fondamentale acquisire il numero di targa che consentirà alle autorità di risalire al proprietario del mezzo. Inoltre, si potrebbe cercare di memorizzare il modello dell’auto o del mezzo così come la marca e la casa di produzione.

Una volta contattate le autorità e stilato un verbale, questo verrà consegnato alle strutture del territorio che si occupano ci ciò. Se, ad esempio, la persona che ha trovato il gatto o il cane abbandonato vuole tenerlo con sé allora potrebbe ricevere un affidamento provvisorio il tempo necessario per svolgere le indagini del caso e comunque verificare se si tratti di un abbandono vero e proprio o di uno smarrimento. Se si hanno altri animali in casa, prima di inserire il nuovo amico a quattro zampe, o comunque in qualsiasi caso, è sempre meglio farlo visitare accuratamente da un veterinario di fiducia.