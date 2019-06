Caffè al ginseng, cos’è: informazioni, benefici e controindicazioni

Negli ultimi anni – soprattutto in Europa e Medio Oriente – è stata trovata un’efficace ed efficiente alternativa al caffè tradizionale. Il ginseng si è rivelato una sostanza ricca di proprietà salutari e benefici su salute e organismo. E per di più non contiene sostanze dannose per il corpo, come appunto la caffeina. Ma di cosa parliamo quando si tratta di caffè al ginseng? Cos’è nel dettaglio? Vediamo brevemente alcune informazioni su questa rivoluzionaria bevanda, compresi benefici ed eventuali controindicazioni.

Cos’è, radice di ginseng: dettagli e processo per ottenere la bevanda

Il caffè al ginseng è una bevanda totalmente naturale ricavata dalla radice di ginseng: una pianta erbacea coltivata in luoghi adatti al suo sviluppo, come la Malesia e l’Asia Orientale. La bevanda che si ottiene dalla radice di ginseng ha un sapore dolce ma incisivo, che la rende una valida alternativa ad altre sostanze solitamente consumate a colazione o nelle pause, come il caffè o il tè. Il caffè al ginseng, avendo un retrogusto più dolce rispetto alla tradizionale caffeina, non necessita nemmeno dell’utilizzo delle zucchero, riducendo ulteriormente l’assunzione di sostanze dannose per il corpo e l’organismo.

Nel suo aspetto, appare molto simile ad un caffellatte, dal tipico colore ocra chiaro. La porzione è di poco superiore ad un caffè espresso, mentre tipica è anche la versione in tazza grande, che risulta superiore come quantità ad un caffè lungo. Gli effetti positivi del caffè al ginseng e i suoi benefici sull’organismo sono molteplici:

riduzione dello stress e del senso di fatica o spossatezza

benefici sull’umore

aumento della vitalità e della memoria

rafforzamento del sistema immunitario

Ingredienti del caffè al ginseng

Il caffè al ginseng può essere prodotto con due procedimento diversi. Uno di stampo più orientale – orientato all’utilizzo della sola radice pura e della crema di latte – e uno più occidentale – che utilizza zucchero e caffè istantaneo. Il secondo processo mira ad ottenere una bevanda che assomigli, in forma e sapore, al caffè tradizionale. In ogni caso il contenuto di caffeina è sensibilmente ridotto in modo da evitare ogni effetto nocivo e dipendenza. Come riportato da kingcupcoffee.com, in ogni caso gli ingredienti base del caffè al ginseng sono sempre gli stessi:

estratto secco di ginseng, ricavato dalla radice

crema di latte – in alcuni casi di origine vegetale

caffè istantaneo

zucchero – in quantità differente a seconda della ricetta

Effetti e benefici del ginseng

Il caffè al ginseng non è solo una valida alternativa al caffè, rispetto al quale ha meno effetti negativi sull’organismo e contiene una quantità di caffeina sensibilmente inferiore. Ma, anche solo presa singolarmente, è una bevanda dagli innumerevoli benefici su corpo e organismo. Vediamo alcune delle sue proprietà più comuni:

il caffè al ginseng è una bevanda totalmente naturale – ricavata dalla radice pura della pianta – e quindi non impiega sostanze pericolose come la caffeina, l’olio di palma, il glutine, i grassi idrogenati e il lattosio.

come la caffeina, l’olio di palma, il glutine, i grassi idrogenati e il lattosio. Con gli effetti della radice del ginseng, permette di godere di una rinnovata vitalità dell’organismo , di migliorare il tono dell’umore e persino di stimolare memoria e concentrazione .

, di e persino di . è stato dimostrato da numerosi studi scientifici in materia che il caffè al ginseng sia un afrodisiaco sessuale , che favorisca quindi la libido e l’attività sessuale.

, che favorisca quindi la libido e l’attività sessuale. aiuta a combattere lo stress e il nervosismo.

incentiva la produzione di sostanze antivirali nel nostro corpo, come anticorpi e interferone, che rafforzano e fortificano quindi le difese immunitarie.

Controindicazioni del caffè al ginseng

Se il caffè al ginseng viene assunto in modo equilibrato e in quantità moderate non ha alcuna controindicazione – trattandosi di una bevanda naturale. Come per molte altre cose, alcuni effetti indesiderati si presentano nel momento in cui se ne abusa. Parliamo di conseguenze lievi, come mal di testa o disturbi allo stomaco. Inoltre, è sconsigliato quando si assumono farmaci antidepressivi ed antinfiammatori e in alcune fasi della gravidanza. In questi casi, è consigliabile consultare un medico, per verificare l’idoneità del proprio stato di salute. Per evitare spiacevoli controindicazioni o effetti indesiderati si consiglia di non superare le quattro tazzine di caffè al ginseng al giorno.