Dieta Maco, cos’è: percorso personalizzato e alimentazione su misura

Si sa, perdere peso non è sempre facile. Può rivelarsi infatti un’esperienza stressante e faticosa, soprattutto se non si ha idea di cosa fare per migliorare il proprio benessere e la propria forma fisica. Affidarsi a diete improbabili o a regimi alimentari super restrittivi può arrecare più danni che benefici. Scopriamo oggi un percorso personalizzato, cucito sulle esigenze e lo stile di vita del paziente, ideato dalla biologa nutrizionista Elisabetta Marcosini. La dieta Maco si basa su un regime alimentare che risponde alle esigenze e ai gusti di chi lo segue, in base anche alla sua vita e al suo stato di salute.

Dieta Maco, cos’è: dettagli e informazioni

In questa particolare dieta, ideata e sviluppata da Elisabeta Marcosini, il sovrappeso non viene visto come un difetto estetico di cui avere vergogna, ma piuttosto come una condizione clinica, un problema che alla lunga può danneggiare la salute. Il paziente che segue questo regime alimentare deve imparare a curarsi e ad amare se stesso attraverso il cibo. Ulcera, anemia, problemi ai diverticoli intestinali, cistite: queste e altre condizioni sono spesso legate al peso in eccesso, ma anche all’età e alle abitudini di vita delle singole persone.

Grazie a questo regime alimentare costruito su misura, in base alle esigenze e ai gusti individuali, il paziente è spinto a responsabilizzarsi, dovendo iniziare a pensare alla propria salute, alla propria condizione fisica e al ruolo che riveste il cibo all’interno della sua vita. Per questi motivi, considerando la dieta Maco più come un percorso di recupero che un processo sbrigativo di perdita del peso, il nutrizionista deve stabilire un rapporto personale ed empatico con il paziente che segue. Solo in questo modo potrà consigliarli un percorso alimentare cucito sulle sue esigenze, il suo stile di vita e la sua storia clinica.

Linea guida dieta Maco

Sebbene, come detto sopra e come sottolineato da dilei.it, la dieta Maco preveda un percorso personalizzato costruito sulle specifiche di ogni paziente, ci sono anche delle linee generali che riguardano tutti quanti. La mattina, ad esempio, inizia con una colazione a base di caffè, latte parzialmente scremato e un dolce – fetta di torta alla frutta o yogurt.

spuntino: frutta e verdura

pranzo: primo a base di verdure

cena: carne, per un importante e sostanzioso apporto di proteine

consumo di tre porzioni di frutta e due di verdura al giorno

prediligere i vegetali di colore giallo – arancio, ricchi di vitamina A, e le verdure a foglia verde, caratterizzate invece da un ottimo contenuto di vitamina C.

sarebbe preferibile consumare le verdure crude per non alterare le loro proprietà nutrizionali.

La cosa fondamentale prima di iniziare un percorso alimentare coma la dieta Maco è consultare il proprio medico e sottoporsi ad eventuali esami del sangue, per controllare il proprio stato di salute.