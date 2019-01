By

Dimagrire è un obiettivo difficile da raggiungere, se poi lo scopo prefissato è anche avere una bella pancia piatta, il traguardo appare ancora più difficoltoso, nonostante la complessità dell’impresa, si può raggiungere tale obiettivo, seppur seguendo obbligatoriamente le dovute accortezze e i comportamenti adatti.

Come dimagrire in salute?

Ci vuole molta costanza, seguire uno stile di vita adatto, con un’alimentazione sana e la giusta attività fisica, con esercizi mirati atti a rassodare i muscoli e a eliminare i rotolini di troppo presenti sull’addome.

Il desiderio e la voglia di dimagrire, non implicano necessariamente una dieta alimentare restrittiva; tal volta basta mangiare sano con tanta frutta e verdura da consumare sia a ogni pasto e, sia a metà mattinata come spuntino o ancora il pomeriggio per fare la merenda. Bisognerebbe eliminare i cibi considerati spazzatura, quelli troppo dolci e con fritti e soffritti, conditi con spezie e salse super caloriche che danneggiano la salute e appesantiscono il peso.

No categorico anche agli alcolici e cibi troppo salati e speziati. Bere molta acqua, circa due litri al giorno è un passaggio quasi obbligatorio, si favorisce la diuresi e quindi l’eliminazione delle tossine in eccesso e dei cumuli di grasso.

Cibi adatti a dimagrire per avere una pancia piatta:

Frutta e verdura, stando attenti ai frutti troppo dolci

Mangiare carboidrati e cereali integrali, questi favoriscono un buon funzionamento intestinale, impedendo eventuale gonfiore addominale.

È bene consumare proteine soprattutto quelle vegetali che apportano soprattutto molta proteina B che fa bene ai muscoli e donano forza e vigore al fisico.

Preferite la carne bianca a quella rossa e più grassa.

Cucinare bene. Per dimagrire e curare il peso forma, si dovrebbe imparare anche a cucinare bene, eliminando i soffritti e le fritture e ancora, riducendo l’apporto di sodio, utilizzando poco sale e, all’occorrenza, si consiglia quello di iodio. Preferite cucinare alla piastra e al vapore e con bolliti, sia per primi, secondi e contorni.

Quantità. Le dosi sono importanti, mangiare bene tutto quello concesso, ma con poche e modeste quantità, in questo modo si fa bene alla salute e al contempo si mantiene il peso forma eliminando i grassi in eccesso.

Come avere la pancia piatta

Oltre a seguire alcuni tipi di dieta specifici, i sono alcuni esercizi specifici per avere la pancia piatta; lo sport regolare è importante, se non ami l’esercizio fisico, anche camminare tanto fa bene, tuttavia dovete sostenere un andamento ritmato e continuo, dopo un po’ di riscaldamento, sono obbligatori alcuni esercizi fisici che fanno lavorare gli addominali e quindi modellare i muscoli, eliminando la massa grassa a favore di quella magra.

I classici esercizi intramontabili si svolgono a terra, con schiena ben posta sul pavimento, gambe piegate e leggermente divaricare con pianta del piede saldamente posta sul suolo, ponete le mani incrociate sotto la nuca e cominciate a spingere: alzate la testa in modo che il mento si avvicini alle ginocchia. Ripetete tre serie con dieci ripetizioni per cominciate, aumentate con l’intensificarsi dell’allenamento. Questo esercizio coinvolge maggiormente gli addominali alti.

Addominali bassi. Sdraiati a terra, con i palmi delle mani incrociate sotto i glutei e gambe distese: alzate e abbassate le gambe contraendo la parte bassa degli addominali; ripetete sempre tre serie con 10 o 15 ripetizioni, in base al vostro grado di allenamento e capacità fisica.

Non dimenticate che per dimagrire e avere la pancia piatta, è importante svolgere il lavoro aerobico, sudare fa bene per dimagrire e asciugare il fisico, si eliminano i cuscinetti di grasso e si evidenziano i muscoli.