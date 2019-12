Intelligenza Artificiale che apprende etica, filosofia e valori sociali o aziendali

Proprio come abbiamo visto nei film e nei cartoni animati stile Pixar, robot e macchine intelligenti saranno in grado di apprendere valori importanti come etica, senso di correttezza e giustizia e la capacità di fare scelte rispettando le leggi mentre si compie un’azione o un compito sotto comando dell’uomo oppure automatizzato. Ci stanno lavorando i ricercatori universitari nella Massachusetts Amherst, sviluppando i Seldonian degli algoritmi destinati all’apprendimento di etica, filosofia e valori nel processo di machine learning.

I risultati finora raggiunti

Robot e macchine AI finora sono in gradi di poter eseguire diagnosi grazie all’unione di algoritmi e sensori, di poter risolvere calcoli e operazioni difficilissime, il famoso cubo di Rubik un robot è in grado non solo di risolverlo ma anche di spiegartelo entrando in interazione con la tua capacità di comprendere ed esprimerti. I robot assisteranno l’uomo in campi professionali difficili come la medicina, l’edilizia, la sicurezza e la gestione dei rifiuti il tema che qui trattiamo.

Grazie agli algoritmi studiati e brevettati dai ricercatori dell’University Of Massachusetts, i robot non eseguiranno solo azioni ma esprimeranno a livello operativo e comunicazionale dei sentimenti, dei valori e delle scelte in linea con l’etica sociale, dell’azienda e dell’ospedale con cui opera. Saranno in grado quindi di riconoscere un comportamento indesiderato o non corretto da uno corretto; saranno in grado di apprendere automaticamente comportamenti diversi giusti e sbagliati, discriminando questi ultimi.

Nel settore dello smaltimento dei rifiuti

Il settore dello smaltimento rifiuti e del riciclaggio oggi vive una vera e proprie emergenza perché deve affrontare in tutti il mondo, il crescere delle quantità prodotte di rifiuti locali, industriali, minerarie e edilizie; i comportamenti scorretti che mettono a rischio ambienti e salute.

Le legislazioni nazionali, internazionali e locali si sono fatte più attente e dure per contrastare comportamenti illeciti sia di cittadini che di imprese produttive o commerciali. Finora, l’AI è stata utilizzata per creare strumenti intelligenti cittadini, come ad esempio pattumiere intelligenti, camion raccolta sacconi interattivi, applicazioni per cittadini e proprietari di negozi che si trovano tutti i giorni a dover affrontare nuovi materiali di imballaggio e copertura prodotti.

Vediamo qualche esempio virtuoso

A Roma sono nate le pattumiere MAESTRO, dotate di sistema multisensoriale e algoritmo AI in grado di riconoscere dal sacchetto chiuso i materiali e differenziarli in maniera autonoma e automatica. Sono stati inventati da un gruppo di studenti di Roma Tre del corso di Cyber Physical.

Altro esempi cittadini interessa tra Italia e Stati Uniti la nascita di camion per la raccolta urbana e monitor AI per gli addetti in grado di mappare le città e indicare i cassonetti pieni da quelli vuoti, nonché la presenza di materiale da discarica, pericolosi o inquinanti. In Cina, invece dove le leggi sono molto severe e sono previste quattro tipologie di riciclaggio, i cittadini di Shangai hanno a disposizione un app gratuita per il riconoscimenti dei rifiuti e il loro corretto smaltimento.