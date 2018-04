Charlize Theron ingrassata 22 kg per girare film ‘Tully’

Oneri e onori. Essere famoso e ricco comporta anche sacrifici. Lo sa bene la celebre attrice Charlize Theron, che è dovuta ingrassare 22 kg per interpretare una donna in sovrappeso e depressa nel film ‘Tully’. Charlize, 42 anni, è ritenuta una delle attrici più belle e abili al mondo. Attraverso ‘Tully’ è riuscita a dimostrare ancora una volta la sua stoffa. La star ha rivelato che per aumentare di peso rapidamente si svegliava di notte e mangiava mac and cheese ( pasta al formaggio americana). Durante la giornata, invece, consumava tanti milkshake e panini. Tutto ciò è dovuto al grande amore per il cinema. ‘Per la prima volta nella mia vita stavo mangiando così tanto cibo preconfezionato e bevendo così tanto zucchero’, ha detto la Theron, che è caduta nel tunnel della depressione come il personaggio che ha interpretato.

Abitudini cambiate radicalmente

Non è stato semplice per Charlize Theron cambiare radicalmente le sue abitudini e mangiare a dismisura, notte e giorno. Ai microfoni di Entertainment Tonight ha confessato: ‘Volevo sentire cosa sentiva questa donna, per me è stato un modo per avvicinarmi a lei e per entrare nella sua mente. Ma è stata anche una sorpresa. La depressione mi ha colpita come un pugno in faccia. Per la prima volta nella mia vita stavo mangiando così tanto cibo preconfezionato e bevendo così tanto zucchero. Non è stato divertente prepararmi per questo film’. Mangiare sempre dolciumi e cibi calorici potrebbe sembrare qualcosa di paradisiaco a molti. In realtà rappresenta un vero problema se diventa una routine. La Theron ha detto di aver assunto, per molti mesi, tantissime calorie. Era arrivata al punto di impostare la sveglia anche di notte per ricordarsi di mangiare tanto e assumere grassi e carboidrati.

‘Le prime tre settimane sono sempre divertenti perché sei come un bambino in un negozio di caramelle. Ma dopo tre settimane, il divertimento è passato. Bisogna mangiare quella precisa quantità, diventa un lavoro. Ricordo che dovevo impostare la sveglia nel bel mezzo della notte per mangiare. Dovevo svegliarmi e mangiare, o meglio ingurgitare il cibo. È stato difficile mantenere quel peso’, ha dichiarato Charlize, il cui nuovo aspetto avrebbe scombussolato anche i due figli Jackson ed August. I bimbi pensavano che l’attrice fosse incinta. Per perdere tutti quei chili, la Theron avrebbe impiegato oltre un anno. “È stato un inferno. Ero preoccupata. Sembrava ci volesse davvero troppo tempo. Dopo aver girato ‘Monster’ ho evitato gli snack per 5 giorni e tutto è andato bene. Sapete, il corpo è leggermente diverso a 27 anni rispetto ai 43, anche il mio dottore si è assicurato che io fossi consapevole di questo. Come a dire: hai 42 anni, calmati, non stai morendo, tutto andrà bene”, ha aggiunto l’attrice che, nella pellicola ‘Tully’, veste i panni di Marlo, una donna confusa, depressa e incapace di accudire i figli. Il fratello le dona una bambinaia che, pian piano, le cambierà la vita e diventerà la sua migliore amica. ‘Tully’ uscirà nelle sale italiane alla fine di giugno.

‘Tully’: la metamorfosi di Charlize

‘Tully’ è un film diretto da Jason Reitman, cineasta con cui Charlize ha già collaborato 7 anni fa in occasione delle riprese di ‘Young Adult’. La nuova pellicola interpretata dalla Theron si preannuncia avvincente. Marlo, la protagonista, è una donna infelice e disagiata ma, grazie alla nuova tata, riuscirà a riprendere in mano la sua vita. Non è la prima volta che Charlize è costretta ad ingrassare per motivi di lavoro. Era già accaduto in ‘Monster’. La Theron è una di quelle attrici che non ha certo paura quando si tratta di cambiare immagine sul set.

Oggi è una delle attrici più richieste e pagate al mondo. In passato, però, Charlize ha vissuto momenti poco felici. Nel corso del programma radiofonico Wednesday’s Stern Show, presentato da Howard Stern, aveva confessato che quando aveva 20 anni il suo chiodo fisso erano le droghe. Ogni mattina, al risveglio, pensava subito a trovare e fumare marijuana, sostanza da cui era diventata dipendente. Non finisce qui: nel passato turbolento di Charlize hanno avuto un posto d’onore anche ecstasy e cocaina. L’attrice aveva anche riferito di essere uscita dal tunnel della dipendenza dalle droghe. Charlize, un giorno, si era accorta di non riuscire più ad alzarsi dal salotto. Proprio in quel momento, aveva deciso di dire ‘basta’ alle droghe. All’epoca aveva 30 anni.